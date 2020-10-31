Моуриньо: «В данный момент мы являемся полноценным сплоченным коллективом»

Главный тренер «Тоттенхэма» считает, что его команда в последнее время заметно прибавила.

Команде нужны большие таланты, но и эти таланты нуждаются в команде. Я думаю, что в данный момент мы являемся полноценным сплоченным коллективом.

Даже в худшие моменты этого сезона мы были настоящей командой. Я действительно счастлив, потому что за последний год, по моему мнению, наша команда заметно эволюционировала.