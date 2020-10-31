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Моуриньо: «В данный момент мы являемся полноценным сплоченным коллективом»

сегодня, 10:45

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо считает, что его команда в последнее время заметно прибавила.

Команде нужны большие таланты, но и эти таланты нуждаются в команде. Я думаю, что в данный момент мы являемся полноценным сплоченным коллективом.

Даже в худшие моменты этого сезона мы были настоящей командой. Я действительно счастлив, потому что за последний год, по моему мнению, наша команда заметно эволюционировала.

Ранее Моуриньо высказался об игре вингера Гарета Бэйла.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:17
Оптимизм Жозе так и льется из уст Жозе. Может коллектив и сплочен, но результаты пока не впечатляют , болельщик шпор наверняка желают большего. Нет стабильности у команды на протяжении многих лет. Выиграть могут у любого , но и проиграть тоже могут любому. Слишком много Моуриньо занимается болтовней, но языком трофеи не выигрываются. Сейчас команды в АПЛ идут очень плотно и где окажется Тоттенхэм, весной
узнаем. А пока надо поменьше молотить языком и больше работать.
Всем здоровья.
Foxes
Foxes
сегодня в 11:10
Маур по ходу тролит сам свою команду.
particular
particular
сегодня в 11:09
Люди, сплочённые неудачами, редко достигают успеха...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:07
Маур выдаёт желаемое за действительное.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:54
А нам остается понять, является ли Моуриньо как тренер отработанным материалом, лучшие достижения которого позади, или на фарте, интеллекте, опыте и возможно новым тактическим идеям он еще способен выдать результат с Тоттенхэмом.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:48
Пусть так и будет.. Моуриньо свои мечты выдаёт
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:46
Значит скоро развалятся.
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