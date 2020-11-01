ГлавнаяНовости

Шунин: «Это был удивительный матч!»

01 ноября 2020, 21:50
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов1 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал о победе над «Тамбовом»в 13-м туре РПЛ.

Это был удивительный матч! В первом тайме мы забили гол, имели моменты, чтобы увеличить преимущество. В результате на последних минутах мы забиваем пенальти и ведем 2:1, но тут же получаем 11-метровый в свои ворота.

На 90-й минуте я представить себе не мог, что стану игроком матча. Но один момент в концовке, получается, всю игру перевернул. Очень тяжелый матч, при этом у соперника было на два игрока меньше. Но самое главное, что мы выиграли.

Все новости
Рахимич: «Надеюсь, ЦСКА останется на 1-м месте до конца чемпионата»
Сегодня, 02:33 Комментарии3
Наумов: «Вряд ли „Локо“ хватит мастерства, чтобы добыть даже ничью»
Сегодня, 02:12 Комментарии2
Оздоев: «„Зенит“ провёл очень много матчей. Очки сейчас важнее игры»
Сегодня, 01:33 Комментарии2
Дм. Черышев: «„Локо“ будет крайне непросто с „Атлетико“, но шансы есть»
Сегодня, 01:22 Комментарии4
Корнаухов: «„Спартаку“ не хватило креативности в матче с „Ростовом“»
Вчера, 23:45 Комментарии2
Быстров: «В последних матчах у „Зенита“ есть явный спад»
Вчера, 23:09 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 06:03
Динамо просто повезло и Шунину тоже.
Justas Weiss7
Justas Weiss7
01 ноября в 22:10
soccer.ru толерантный и постоянно дарит очки на прогноз. к тому же сайт soccer.ru непривычно культурный. например на rusfootball.info коменты через одного идут с матом и сплошным хамством. когда же я попробовал грубо ответить хамам, но без мата меня забанили, а теперь разбанили, но я не хочу туда возвращаться, не то что бы из-за обиды. просто мой дед, старый болела сказал - будь верным тому кто тебе доверяет ... я уже имею жёлтую от soccer.ru за негатив к руководству Ахмата ... пока к soccer.ru у меня респект
mihaluch
mihaluch
01 ноября в 22:07
На два игрока больше должны выигрывать в лёгкую.
drug01
drug01
01 ноября в 21:57
Спасибо за игру было очень жарко!
VAN ARM
VAN ARM
01 ноября в 21:56
с этим трудно не согласится))
Василий 50
Василий 50
01 ноября в 21:53
Прикольный был матч.
95-shishani-95
95-shishani-95
01 ноября в 21:53
И такое иногда бывает в РПЛ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 ноября в 21:52
Это было классно...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100