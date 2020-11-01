Шунин: «Это был удивительный матч!»

Голкипер «Динамо» рассказал о победе над «Тамбовом»в 13-м туре РПЛ .

Это был удивительный матч! В первом тайме мы забили гол, имели моменты, чтобы увеличить преимущество. В результате на последних минутах мы забиваем пенальти и ведем 2:1, но тут же получаем 11-метровый в свои ворота.

На 90-й минуте я представить себе не мог, что стану игроком матча. Но один момент в концовке, получается, всю игру перевернул. Очень тяжелый матч, при этом у соперника было на два игрока меньше. Но самое главное, что мы выиграли.