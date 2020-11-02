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Геркус — о матчах клубов РПЛ: «На „Локомотив“ смотреть особенно печально»

вчера, 11:26

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением об игре лидеров Российской Премьер-Лиги в новом сезоне.

Небывало жёсткий календарь — две игры в неделю для участников еврокубков — ещё только начался. В этом темпе сыграно всего две недели, а у нас есть уже видимые последствия.

Самым неподготовленным к гонке оказался «Краснодар». Он выглядит как спринтер, «умирающий» после пары километров на стайерской дистанции. Полкоманды в лазарете второй год подряд — это приговор. Никаких выводов из прошлогоднего кризиса сделано не было, продолжается ходьба по тем же граблям. Только в этом сезоне вместо Лиги Европы «Краснодар» выступает в Лиге Чемпионов, а там нагрузка повыше и прессинг пожёстче. «Краснодар» уже сейчас валится в чемпионате и вряд ли сможет выправить ситуацию до зимы.

Второй жертвой тяжёлого графика, как ни странно, выглядит «Зенит». Он загнал своих лидеров уже к третьему матчу ЛЧ и позволил конкурентам догнать себя в чемпионате. Оказалось, что обоймы у «Зенита» нет, селекция последних лет не придала составу глубины, на дистанции начались проблемы. К внутренним проблемам добавляется тяжёлый внешний информационный фон. «Зенит» теряет сторонников, ряды его недоброжелателей множатся. Его победы общественность не впечатляют, а поражения вызывают волны критики, переходящие в цунами. Проверка на прочность.

На «Локомотив» смотреть особенно печально. Перестройка команды, которую затеяли под лозунгом сокращения затрат, пока выглядит как строительство соломенного домика вместо каменного. Игроки, заменившие лидеров, неубедительны, тренер после полугода работы заявляет прессе, что не понимает, почему его команда плохо играет. Обещает разобраться. Что тут скажешь?

ЦСКА выглядит очевидным выгодоприобретателем в этой ситуации. Как я и писал в начале чемпионата — теневые лидеры. Постепенно налаживают игру, вводят новичков — и свою молодёжь и приобретённых — в состав и тихонечко доскакали до первого места. В Лиге Европы пока не впечатляют, но шансы сыграть хорошо сохраняются. В четверг посмотрим на выездной матч против «Фейеноорда». Будет очень показательно.

«Спартак», как и положено молодой команде, споткнулся. Не на ровном месте, как раз наоборот. Приезжал в гости экс, с новой командой, как с новой семьёй, отобрал очки, обратил на себя внимание, классическая семейная спартаковская драма. Пугаться пока нечего, но звоночек прозвенел.

Ну и пару слов о «Динамо», «Ростове», «Сочи» и «Рубине». Все команды новые, все с интересными тренерами, новыми игроками, с амбициями. Кто-то из них обязательно вклинится в борьбу за места в еврокубках.

Наступивший ноябрь принесёт нам ещё больше сюжетов. Гонка обещает быть очень интересной.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:40
Впервые соглашусь с очкариком, всё детально разложил по полочкам.
nubom
nubom
вчера в 13:52
Осенняя депрессия, связанная с подорожанием сахара и дрожжей...
Великолепный
Великолепный
вчера в 12:39
Чемпионат длинный причем ещё и с зимней паузой, понятно что уже сейчас надо не выпадать из тройки, что бы по весне было больше шансов на хороший результат. Посмотрим у какой команды получится пройти этот отрезок чемпионата с наименьшими потерями очков.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:30
Будем смотреть по окончанию !
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:28
Предварительные выводы в целом верны, будем понаблюдать, чем нас порадуют команды в дальнейшем.
VAN ARM
VAN ARM ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 11:57
я то думал на его фотах просто блики))))а это оказывается нимб)))))))))))))))))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 11:56
ты к этому тоже руку приложил)))) так что это отчасти и твоя заслуга)))))))))))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:48
Сегодня с Герпесом трудно спорить.А оно так всегда :"Бывшие" всегда "светлеют умом"!
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:45
Команды не привыкли играть два матча в неделю.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:42
Геркус всё более напоминает Червя!
112910415
112910415
вчера в 11:36
экстремальные условия проверят всех на прочность
shlomo
shlomo
вчера в 11:33
Что да, то да......но смотреть будем
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