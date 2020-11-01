Тухель: «Я заменил Мбаппе и Моизе Кина в качестве меры предосторожности»

Главный тренер ПСЖ опроверг информацию о том, что нападающие и получили травмы в матче 9-го тура Лиги 1 против «Нанта» (3:0). Оба футболиста были заменены во втором тайме.

Я думаю, что у Мбаппе нет травмы, он просто очень устал. Я решил заменить его. Такая же ситуация и с Моизе Кином. На нём часто фолили, что было очень болезненно. Он хотел продолжить игру, но я сказал ему «нет». Это была мера предосторожности.