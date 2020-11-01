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Тухель: «Я заменил Мбаппе и Моизе Кина в качестве меры предосторожности»

01 ноября 2020, 08:19
НантЛоготип футбольный клуб Нант0 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель опроверг информацию о том, что нападающие Килиан Мбаппе и Моизе Кин получили травмы в матче 9-го тура Лиги 1 против «Нанта» (3:0). Оба футболиста были заменены во втором тайме.

Я думаю, что у Мбаппе нет травмы, он просто очень устал. Я решил заменить его. Такая же ситуация и с Моизе Кином. На нём часто фолили, что было очень болезненно. Он хотел продолжить игру, но я сказал ему «нет». Это была мера предосторожности.

Сейчас не время слишком рисковать. Я очень надеюсь, что у нас не будет новых травмированных игроков [в лазарете ПСЖ находятся Неймар, Паредес и Икарди].

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
01 ноября в 08:36
Мбаппе при 3-0 всегда нужно менять.
VAN ARM
VAN ARM
01 ноября в 08:33
у каждого своя стратегия)))))
ДСА
ДСА
01 ноября в 08:32
Тренер сделал всё правильно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 ноября в 08:26
Травм нет и ладно!
STVA 1
STVA 1
01 ноября в 08:20
Побоялся Тухель
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