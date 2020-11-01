«Я был на пике, когда стал инвалидом». Ван Бастен и его друзья по несчастью

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сегодня, 21:25

«Соккер.ру» — о футболистах, которые рано завершили карьеры из-за травм.

Вратарь

Эспен Йонсен (Норвегия) — закончил в 29 лет

В начале XXI века «Русенборг» еще регулярно показывался в Лиге чемпионов, а Эспен Йонсен вел перманентную борьбу за первый номер в сильнейшем на тот момент норвежском клубе. Эспен получал вызовы в сборную Норвегии, за которую провел 18 матчей, в частности, был основным во время отбора Евро-2004 и ЧМ -2006. Конец карьеры подкрался незаметно: травма колена и неудачная операция заставили Йонсена уйти из футбола в 29 лет. Эспен вскоре поступил на медицинский факультет, выучился на врача и сейчас работает по специальности в родном городке Кристиансанне.

Защитники

Маттиас Заммер (Германия) — закончил в 30 лет

Чемпион Европы, победитель Лиги чемпионов в составе дортмундской «Боруссии» и обладатель «Золотого мяча», который редко достается защитникам, тоже встретил на своем футбольном пути роковую травму колена. Все бы обошлось, но во время операции занесли инфекцию, которая препятствовала восстановительному процессу. Сам Заммер после нескольких месяцев передвижения на костылях сдался и решил, что больше не сможет играть в футбол профессионально.

Игорь Черевченко (Россия) — закончил в 27 лет

Нынешний главный тренер «Химок» на стыке веков был одним из сильнейших центрбеков чемпионата России, Юрий Семин доверял ему место в основе «Локомотива». Черевченко выиграл с «железнодорожниками» четыре Кубка России и трижды становился серебряным призером чемпионата, но с каждым годом травмы все больше досаждали. Из-за них защитник ушел из «Локо», а вскоре завязал и с футболом.

Мирослав Ромащенко (Беларусь) — закончил в 25 лет

В конце 90-х карьера белорусского защитника Ромащенко вышла на пик: он играл в основе романцевского «Спартака», с которым выиграл два чемпионства и попробовал на вкус еврокубки. Увы, в сентябре 1998-го Мирослав получил травму мениска в матче за национальную сборную Беларуси. Защитник перенес шесть операций за три года, но так и не смог вернуться на поле. Зато Ромащенко освоил тренерскую профессию и вот уже 10 лет работает под началом Станислава Черчесова.

Майка Ричардс (Англия) — закончил в 29 лет

Ричардс — большой талант. В 17 лет он дебютировал за «Манчестер Сити», а через год «Челси» уже предлагал за него 15 миллионов фунтов — большие деньги для середины «нулевых» и еще не успевших разбогатеть «горожан». Майка отыграл за «Сити» 10 сезонов (245 матчей, 9 голов), дождался чемпионства, а после золотого сезона 2011/12 стал испытывать проблемы со здоровьем. Ричардс пытался реанимировать карьеру в «Фиорентине» и «Астон Вилле», но больное колено не давало играть. Майка объявил об уходе из футбола в прошлом году, но свой последний матч провел еще осенью 2017-го.

Полузащитники

Оуэн Харгривз (Англия) — закончил в 31 год

Чемпион Германии в составе «Баварии» и победитель АПЛ с «Манчестер Юнайтед» на протяжении всей своей карьеры мужественно боролся с травмами, но сложно получать удовольствие от футбола, если любимое занятие связано с постоянной болью. Оуэн сказал «Стоп!» в 31 год, но стоило закончить раньше, ведь за последние 4 года карьеры он появлялся на поле всего лишь 8 раз.

Себастьян Дайслер (Германия) — закончил в 27 лет

Дайслер по прозвищу Дасти-Фантасти считался невероятным талантом, однако накануне ЧМ -2002, который должен был стать его бенефисом, Себастьян порвал крестообразные связки. Это стало большим ударом для футболиста, который стал впадать в депрессивные состояния. В дальнейшем травмы и проблемы с психикой усугубляли друг друга, Дайслер даже проходил курс лечения в клинике для душевнобольных. С футболом пришлось покончить, это пошло на пользу Себастьяну.

Ули Хенесс (Германия) — закончил в 27 лет

К 27 годам Ульрих Хенесс успел наколотить 111 голов за «Баварию», выиграть чемпионаты мира и Европы со сборной ФРГ , а еще три Кубка чемпионов. В одном из победных финалов — против «Лидса» в 1975-м, Ули повредил колено, которое впоследствии не давало играть ему в полную силу и привело к завершению футбольной карьеры в 27 лет и к старту карьеры успешного менеджера.

Нападающие

Тостао (Бразилия) — закончил в 26 лет

На триумфальном для сборной Бразилии чемпионате мира 1970 года Тостао уже играл с травмой, которая вскоре оставит его без футбола. Форвард повредил глаз в матче за «Крузейро» против «Коринтианса», но бразильца подлатали в Хьюстоне, после чего он выдал еще несколько классных сезонов и съездил на мундиаль в Мексике. Но еще перед чемпионатом мира зрение стало ухудшаться, а через несколько лет пришлось закончить с футболом. Тостао выучился на окулиста и стал популярным футбольным комментатором у себя на родине.

Анатолий Бышовец ( СССР ) — закончил в 27 лет

Молодой Бышовец результативно играл в атаке киевского «Динамо» и сборной СССР , выиграл четыре союзных первенства, входил в число номинантов на «Золотой мяч». В 23 года форвард получил серьезную травму колена, после которой уже не был прежним, а случившийся четыре года спустя рецидив заставил попрощаться с футболом.

Марко ван Бастен (Нидерланды) — закончил в 28 лет

Ван Бастен был на пике карьеры, выиграл кучу трофеев с «Миланом» и три «Золотых мяча», когда его карьера внезапно оборвалась. Впрочем, стоит признать, что у Марко неплохо получилось для парня, которому еще в юности прочили инвалидное кресло, если он свяжется с профессиональным спортом. Ван Бастен и стал инвалидом, когда не мог ходить после многочисленных операций, а в худшие дни боялся рака костей. Марко все же удалось вернуться к полноценной жизни, но за яркую футбольную карьеру он расплатился несколькими годами страданий.