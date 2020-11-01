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Уокер: «Я могу вернуться в „Шеффилд“ в будущем»

01 ноября 2020, 16:15
Шеффилд ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Шеффилд Юнайтед0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер рассказал, почему не праздновал гол в ворота «Шеффилда» (1:0) в матче 6-го тура АПЛ. Футболист прошёл через все возрастные команды «клинков», являясь воспитанником клуба. Кроме того, Шеффилд является родным городом Уокера.

Мои мама и папа живут здесь. Если бы я отпраздновал гол, они, вероятно, получили бы много негатива в свой адрес.

Я болельщик «Шеффилда», поэтому не мог такого сделать. Мне нравится этот город. Могу ли я вернуться в «Шеффилд»? Возможно. Никто не знает, что произойдёт в будущем.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 18:58
что бы порадовать своих родителей, ему надо было забивать в другие ворота.
VAN ARM
VAN ARM
01 ноября в 18:28
опять откровения фантазёров)))
КЭТиК
КЭТиК
01 ноября в 17:49
Там где платят деньги, там и дом.
mihaluch
mihaluch
01 ноября в 16:19
Я вернулся в свой город знакомый до слёз.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
01 ноября в 16:17
Не загадывай будущее
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