Уокер: «Я могу вернуться в „Шеффилд“ в будущем»

Защитник «Манчестер Сити» рассказал, почему не праздновал гол в ворота «Шеффилда» (1:0) в матче 6-го тура АПЛ . Футболист прошёл через все возрастные команды «клинков», являясь воспитанником клуба. Кроме того, Шеффилд является родным городом Уокера.

Мои мама и папа живут здесь. Если бы я отпраздновал гол, они, вероятно, получили бы много негатива в свой адрес.

Я болельщик «Шеффилда», поэтому не мог такого сделать. Мне нравится этот город. Могу ли я вернуться в «Шеффилд»? Возможно. Никто не знает, что произойдёт в будущем.