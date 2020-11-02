Клопп: «„Аталанта“ по своей тактике немного похожа на „Лидс“»

Наставник «Ливерпуля» готовится к матчу против «Аталанты» в Лиге чемпионов.

Мы в непростой ситуации, но из нее надо выбраться. Именно этого я жду от команды. У нас были непростые моменты в прошлом, но мы справлялись. Это слишком ранняя стадия сезона, чтобы зацикливаться на мыслях о своем турнирном положении в различных турнирах.

Пока для нас это самый большой вызов в текущей Лиге чемпионов. «Аталанта» — очень сложный соперник. По своей тактике немного похожи на «Лидс». Это будет тяжелый матч.

«Аталанта» — топовая команда с топ-селекцией. Очень хорошие игроки, прекрасная организация, на 100 процентов верны своей игровой системе. Они очень умно пользуются сильными сторонами своих игроков.