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Клопп: «„Аталанта“ по своей тактике немного похожа на „Лидс“»

вчера, 19:24
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль23:00 Не начался

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп готовится к матчу против «Аталанты» в Лиге чемпионов.

Мы в непростой ситуации, но из нее надо выбраться. Именно этого я жду от команды. У нас были непростые моменты в прошлом, но мы справлялись. Это слишком ранняя стадия сезона, чтобы зацикливаться на мыслях о своем турнирном положении в различных турнирах.

Пока для нас это самый большой вызов в текущей Лиге чемпионов. «Аталанта» — очень сложный соперник. По своей тактике немного похожи на «Лидс». Это будет тяжелый матч.

«Аталанта» — топовая команда с топ-селекцией. Очень хорошие игроки, прекрасная организация, на 100 процентов верны своей игровой системе. Они очень умно пользуются сильными сторонами своих игроков.

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Все комментарии
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответ Bеликий Кня3ь (раскрыть)
вчера в 22:44
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь
    вчера в 22:39
    Расскажи это Оливеру и Скомине. Аха-ха)
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ Bеликий Кня3ь (раскрыть)
    вчера в 22:26
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22
      вчера в 22:25
      Аталанта одна из лучших команд в Серии А будет сложно у обеих команд много травмированных.
      Bеликий Кня3ь
      Bеликий Кня3ь
      вчера в 22:24
        Bеликий Кня3ь
        Bеликий Кня3ь ответ juvenale (раскрыть)
        вчера в 20:50
          УзБаГоЕнЫй МаСтЕр
          УзБаГоЕнЫй МаСтЕр
          вчера в 20:25
            КЭТиК
            КЭТиК
            вчера в 19:44
            Когда проиграют - придумает другое сравнение.
            Killofwrath
            Killofwrath
            вчера в 19:40
              juvenale
              juvenale
              вчера в 19:35
              У Аталанты пол основы не будет из-за травм
              Ангел неБесГрешен
              Ангел неБесГрешен
              вчера в 19:27
              Скоро всё увидим, кто кого...
              mihaluch
              mihaluch
              вчера в 19:26
              Ливерпуль ждёт не лёгкое испытание.
              ЮЗИК
              ЮЗИК
              вчера в 19:25
              Клопп знает что говорит
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