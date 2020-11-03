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Ракитич о Месси: «Об игроках такого уровня нужно заботиться по-особенному»

вчера, 08:36

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич, ранее выступавший за «Барселону», поделился мнением о значимости Лионеля Месси для каталонского клуба.

Я всегда прекрасно ладил с Месси. Он был одним из первых, кто спросил меня, нужно ли мне что-то, когда я приехал в Барселону. Игроки такого уровня влияют на исход матчей. Они другие, нужно заботиться о них по-особенному. Мы не знаем, увидим ли мы такого игрока в будущем.

Ракитич играл с Месси за «Барсу» с 2014 по 2020 год.

Не так давно Ракитич объявил об уходе из сборной Хорватии.

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Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Killofwrath (раскрыть)
вчера в 22:08
Рекламу показывает, аха-ха.
112910415
112910415
вчера в 14:28
абсолютно бесспорно !
так бывает всегда и во всём !
juvenale
juvenale
вчера в 12:15, ред.
так и заботятся разбегаясь в Испании и пенки ставя спорные
Legend 6
Legend 6 ответ Bеликий Кня3ь (раскрыть)
вчера в 10:11
А раньше ты топил за Роналду..
А сейчас вон что пишешь:"Что показывает? Забивает только с сомнительных пенальти и пинает мячи в сторону арбитров. Устроил истерику в летнее ТО. Вот и все его показатели.)"
Bеликий Кня3ь
Bеликий Кня3ь ответ Killofwrath (раскрыть)
вчера в 09:59
Что показывает? Забивает только с сомнительных пенальти и пинает мячи в сторону арбитров. Устроил истерику в летнее ТО. Вот и все его показатели.)
Killofwrath
Killofwrath ответ Bеликий Кня3ь (раскрыть)
вчера в 09:51
он и показывает
beefs
beefs
вчера в 09:02
нужно, только если они не переходят грань достойного...
Bеликий Кня3ь
Bеликий Кня3ь
вчера в 08:39
Ни для кого не секрет, что он игрок такого уровня лишь потому что с него пылинки сдувают и пиарят. Игрок высокого уровня и в жестких условиях без излишних забот будет показывать класс и вести себя достойно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:37
И не поспоришь...
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