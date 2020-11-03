Ракитич о Месси: «Об игроках такого уровня нужно заботиться по-особенному»

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич, ранее выступавший за «Барселону», поделился мнением о значимости Лионеля Месси для каталонского клуба.
Я всегда прекрасно ладил с Месси. Он был одним из первых, кто спросил меня, нужно ли мне что-то, когда я приехал в Барселону. Игроки такого уровня влияют на исход матчей. Они другие, нужно заботиться о них по-особенному. Мы не знаем, увидим ли мы такого игрока в будущем.
Ракитич играл с Месси за «Барсу» с 2014 по 2020 год.
Не так давно Ракитич объявил об уходе из сборной Хорватии.
так бывает всегда и во всём !
так бывает всегда и во всём !
А сейчас вон что пишешь:"Что показывает? Забивает только с сомнительных пенальти и пинает мячи в сторону арбитров. Устроил истерику в летнее ТО. Вот и все его показатели.)"
А сейчас вон что пишешь:"Что показывает? Забивает только с сомнительных пенальти и пинает мячи в сторону арбитров. Устроил истерику в летнее ТО. Вот и все его показатели.)"