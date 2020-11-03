Ракитич о Месси: «Об игроках такого уровня нужно заботиться по-особенному»

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вчера, 08:36

Полузащитник «Севильи» , ранее выступавший за «Барселону», поделился мнением о значимости для каталонского клуба.

Я всегда прекрасно ладил с Месси. Он был одним из первых, кто спросил меня, нужно ли мне что-то, когда я приехал в Барселону. Игроки такого уровня влияют на исход матчей. Они другие, нужно заботиться о них по-особенному. Мы не знаем, увидим ли мы такого игрока в будущем.

Ракитич играл с Месси за «Барсу» с 2014 по 2020 год.

Не так давно Ракитич объявил об уходе из сборной Хорватии.