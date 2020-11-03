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Гвардиола: «Выиграть ЛЧ очень тяжело. Клубы стали тратить больше денег»

вчера, 06:43
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 0Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)ОлимпиакосМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча с «Олимпиакосом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов отметил возросшую конкуренцию в турнире.

Выиграть Лигу чемпионов будет тяжело, очень тяжело. Теперь стало больше матчей против более подготовленных тренеров, больше матчей, в которых они знают, что нужно делать. Команды стали сильнее.

Везде стали тратить больше денег, и это касается не нескольких команд. Во многих клубах есть возможность тратить и покупать футболистов, а команды тренируют серьёзные специалисты.

Это сложно. Посмотрите, как в прошлом сезоне выглядела «Аталанта». Они дошли до 1/4 финала ЛЧ и невероятно выступили в чемпионате Италии. А посмотрите, что в этом сезоне сделал «Шахтёр» в матче с «Реалом», и на их ничью с «Интером». Это невообразимо. Раньше такого не было. И не важно, на каком стадионе вы играете.

Выйти из группы тоже нелегко. Каждый раз, когда мы это делаем, я говорю своим игрокам: «Поздравляю, наслаждайтесь этим моментом, выход в следующий раунд — первый успех сезона».

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FruttyPups
FruttyPups ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
вчера в 22:16
Спасибо, исправили.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
вчера в 22:13
Аталанта дошла до 1/4, а не до полуфинала.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ shlifen (раскрыть)
вчера в 21:53
Советую взглянуть на трансферную стоимость игроков команд - соперников Зенита.
Брюгге на 30 лимонов подешевле, Аталанта вдвое, а Боруссия более чем в три раза дороже.Так что Аталанта всё же смогла накупить игроков подороже Малкома (повторюсь - он ещё ни разу не сыграл в ЛЧ).
Теперь про слабейшие группы Зенита. Слабаки из прошлой ЛЧ играли в полуфинале.
Слабаки ли они? Боруссия Д слабаки? Лацио без титулов, но они твёрдые евросередняки.
И Зенит совсем не обязан их обыгрывать в одну калитку.
С Брюгге получился несчастный случай, или просто лоханулись. Это я признавал сразу после матча...
alexamit
alexamit
вчера в 17:42
Гвардиола!Да МС-нищая команда,ничего не выиграла в Европе.
shlifen
shlifen ответ ColdSun1995 (раскрыть)
вчера в 15:51
Отличный каммент. Безусловный Лайк и просто 12 из 10 - отличное описание ситуации, где тренер тратящий больше всех в мире на трансферы жалуется на то, что кто-то тоже может что-то тратить... Фаны МС имеют полное право требовать от Гвардиолы регулярных выходов в полуфиналы и финалы ЛЧ (а то и побед) учитывая сколько клуб тратит на "хотелки" главного тренера.... =)) Флик вообще подхватил команду посреди сезона и сделал трэбл без бюджета на трансферы, а Хосепу всё чего-то не хватает... =))
shlifen
shlifen ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:43
Простите ЧТО?? Я за РПЛ не слежу вовсе, но разве не Зенит величал себя сильнейшей командой восточной Европы?? А у Брюгге, простите, тоже состав вдвое дороже?? И если бюджет Лацио в доходной части, сравним с бюджетом Зенита - то почему состав Зенита вдвое дешевле?? Или мастера менеджмента разучились (если конечно умели) тратить деньги??
А Шахтёр простите тоже игроков по 20-30-40 миллионов в полу-резервный состав покупал, чтобы Реал обыгрывать??
Простите, но условному Шахтёру - достались Реал, Интер и Гладбах. И он в ней смотрится вполне достойно. А Зениту - Дортмунд, Лацио и Брюгге. Если ваша команда не готова бороться даже В ТАКОЙ группе - то может не стоит вообще играть в ЛЧ?? И какой смысл смеятся над другими коллективами и их провалами, если богайтейший клуб РПЛ уже не первый год не может выйти из слабейшей группы в ЛЧ??

P.S. Поймите меня правильно, я НЕ "хейтер" Зенита, но болельщики Питерского коллектива ОБЯЗАНЫ ТРЕБОВАТЬ от своей любимой команды БОЛЬШЕГО, а не "занижать планку" и ныть "ну что мы можем поделать, если даже топ-клубам тяжело" - особенно с учётом средств которые тратятся на клуб.... Аталанта лучший пример - бюджет раза в три меньше чем у Зенита, а успехи в Европе не сравнимо выше. Требуйте от Зенита больше и тогда он снова сможет стать силой в Европе, а не "подарком из первой корзины ЛЧ" для любого топа из второй и середняка из третьей...
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 12:20
Сказал тренер клуба который тратит на оборону своего клуба больше чем страны для своей обороны.
juvenale
juvenale ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 12:18
вот только Лацио не может позволить себе покупать игроков по 30-40 млн,а Зенит может
juvenale
juvenale
вчера в 12:16
говорит чел,который потратил больше всех и даже ни разу в финал не вышел)
Killofwrath
Killofwrath ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 11:38, ред.
    Ливерпулище
    Ливерпулище ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 11:06, ред.
      Ливерпулище
      Ливерпулище ответ ColdSun1995 (раскрыть)
      вчера в 11:04
      Вот как заговорили , а когда Баварию тренеровал по другому пели
      Леха Малышев
      Леха Малышев
      вчера в 09:24
      Пеп похоже нас троллит😀
      beefs
      beefs
      вчера в 09:04
      деньги деньгами, а играть нужно лучше других...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 08:58
      А я бы обратил внимание на слова Хосепа московских ненавистников Зенита.
      Которые требуют результатов в ЛЧ. Мол, Малкома за сорокет купили, где полуфинал?
      А этот сорокет в сравнении с тратами МС, МЮ, ПСЖ, Реалов-Боруссий капля в море.
      К тому же Малком ещё не сыграл ни одной игры в ЛЧ.
      Уж если Гвардиола жалуется на нехватку денег (или на лишние деньги у соперников?), то что можно спрашивать с Зенита?
      Я не стелю соломку перед матчем с Лацио, я толкую за факты. Состав Лацио вдвое дороже Зенита, а это как бы итальянский середнячок.
      Вот если бы столичные поняли про эту тему, может ,меньше бы требовали от Зенита в ЛЧ...
      Bеликий Кня3ь
      Bеликий Кня3ь
      вчера в 08:44
      Соломку стелит, да еще и с намеком, типа дайте больше мульЁнов, ахаха)
      NGYRZ
      NGYRZ
      вчера в 08:38
      Бедный Пеп, думал всех обхетрить и один потратив больше всех выиграть ЛЧ.
      КЭТиК
      КЭТиК
      вчера в 08:09
      Сити тратит больше остальных.
      Gentleman.tdk
      Gentleman.tdk
      вчера в 07:46
      😂😂😂
      нечитайло
      нечитайло
      вчера в 07:21
      Может другой повод придумаешь
      Foxes
      Foxes
      вчера в 06:48
      На что намекаешь Пеп?
      ColdSun1995
      ColdSun1995
      вчера в 06:47, ред.
      Хосеп, ну это вообще ни в какие ворота
      МС под твоим рук-вом тратит в разы больше чем остальные! и время на раскачку в ЛЧ у тебя уже давно прошло. очень кринжово выглядит, на самом деле) Клопп, которому досталось разбитое корыто а не команда, уже выйграл всё то же что и ты (с куда наименьшими затратами да и ещё в более короткий срок). Флик, которому досталась разрозненная команда с потерявшими уверенность в собственных силах лидерами сразу выиграл всё, что можно.
      если эта новость не утка, то это вообще! я конечно всё понимаю, что МС сложно будет догнать Баварию или Барселону по статусу клуба и нужно время, но про деньги это вообще полный алес)))))
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