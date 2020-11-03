Гвардиола: «Выиграть ЛЧ очень тяжело. Клубы стали тратить больше денег»

Главный тренер «Манчестер Сити» в преддверии матча с «Олимпиакосом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов отметил возросшую конкуренцию в турнире.

Выиграть Лигу чемпионов будет тяжело, очень тяжело. Теперь стало больше матчей против более подготовленных тренеров, больше матчей, в которых они знают, что нужно делать. Команды стали сильнее.

Везде стали тратить больше денег, и это касается не нескольких команд. Во многих клубах есть возможность тратить и покупать футболистов, а команды тренируют серьёзные специалисты.

Это сложно. Посмотрите, как в прошлом сезоне выглядела «Аталанта». Они дошли до 1/4 финала ЛЧ и невероятно выступили в чемпионате Италии. А посмотрите, что в этом сезоне сделал «Шахтёр» в матче с «Реалом», и на их ничью с «Интером». Это невообразимо. Раньше такого не было. И не важно, на каком стадионе вы играете.

Выйти из группы тоже нелегко. Каждый раз, когда мы это делаем, я говорю своим игрокам: «Поздравляю, наслаждайтесь этим моментом, выход в следующий раунд — первый успех сезона».