Гвардиола: «Выиграть ЛЧ очень тяжело. Клубы стали тратить больше денег»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча с «Олимпиакосом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов отметил возросшую конкуренцию в турнире.
Выиграть Лигу чемпионов будет тяжело, очень тяжело. Теперь стало больше матчей против более подготовленных тренеров, больше матчей, в которых они знают, что нужно делать. Команды стали сильнее.
Везде стали тратить больше денег, и это касается не нескольких команд. Во многих клубах есть возможность тратить и покупать футболистов, а команды тренируют серьёзные специалисты.
Это сложно. Посмотрите, как в прошлом сезоне выглядела «Аталанта». Они дошли до 1/4 финала ЛЧ и невероятно выступили в чемпионате Италии. А посмотрите, что в этом сезоне сделал «Шахтёр» в матче с «Реалом», и на их ничью с «Интером». Это невообразимо. Раньше такого не было. И не важно, на каком стадионе вы играете.
Выйти из группы тоже нелегко. Каждый раз, когда мы это делаем, я говорю своим игрокам: «Поздравляю, наслаждайтесь этим моментом, выход в следующий раунд — первый успех сезона».
МС под твоим рук-вом тратит в разы больше чем остальные! и время на раскачку в ЛЧ у тебя уже давно прошло. очень кринжово выглядит, на самом деле) Клопп, которому досталось разбитое корыто а не команда, уже выйграл всё то же что и ты (с куда наименьшими затратами да и ещё в более короткий срок). Флик, которому досталась разрозненная команда с потерявшими уверенность в собственных силах лидерами сразу выиграл всё, что можно.
если эта новость не утка, то это вообще! я конечно всё понимаю, что МС сложно будет догнать Баварию или Барселону по статусу клуба и нужно время, но про деньги это вообще полный алес)))))
МС под твоим рук-вом тратит в разы больше чем остальные! и время на раскачку в ЛЧ у тебя уже давно прошло. очень кринжово выглядит, на самом деле) Клопп, которому досталось разбитое корыто а не команда, уже выйграл всё то же что и ты (с куда наименьшими затратами да и ещё в более короткий срок). Флик, которому досталась разрозненная команда с потерявшими уверенность в собственных силах лидерами сразу выиграл всё, что можно.
если эта новость не утка, то это вообще! я конечно всё понимаю, что МС сложно будет догнать Баварию или Барселону по статусу клуба и нужно время, но про деньги это вообще полный алес)))))