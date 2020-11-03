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Кондогбиа стал игроком «Атлетико»

вчера, 14:37

Пресс-служба «Атлетико» сообщает, что полузащитник «Валенсии» Жоффре Кондогбиа стал игроком мадридского клуба.

Контракт рассчитан до 2024 года.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 14:46
Это было понятно уже давно
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
вчера в 14:45
Сумма сделки составила 20 миллионов евро. Тем самым, "Интер" получит 5 миллионов от данной суммы. Так как, в 2018-м по условиям перехода француза в стан летучих мышей, нерадзурри добились включения пункта в контракт о 25% с будущей перепродажи хавбека.

пс : И все-равно Интер не отобьет трансфер этого недоразумения увы
ДСА
ДСА
вчера в 14:39
Ну взяли и взяли, эка невидаль.
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