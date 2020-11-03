Кондогбиа стал игроком «Атлетико»

Пресс-служба «Атлетико» сообщает, что полузащитник «Валенсии» Жоффре Кондогбиа стал игроком мадридского клуба.
Контракт рассчитан до 2024 года.
🔴⚪ #WelcomeKondogbia— Atlético de Madrid (@atletienglish) November 3, 2020
Agreement with @valenciacf_en over the transfer of Geoffrey Kondogbia. The midfielder has signed a contract until 2024.
ℹ https://t.co/jin2mHJW7p
🏧 #AúpaAtleti pic.twitter.com/AbUJpbFuZJ
пс : И все-равно Интер не отобьет трансфер этого недоразумения увы
пс : И все-равно Интер не отобьет трансфер этого недоразумения увы