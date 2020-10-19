Черепашка-ниндзя, Лох-несское чудовище и Шварценнеггер. Лучшие презентации и анонсы футбольных трансферов лета и осени

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вчера, 17:22

«Соккер.ру» представляет топ-10 самых необычных футбольных презентаций минувшего трансферного окна.

Недавно в Европе закрылось трансферное окно. Оно на этот раз длилось аж до начала октября. Причина — эпидемия коронавируса. Любопытно, что самая дорогая сделка — это переход хавбека Кая Хаверца из «Байера» в «Челси» за 80 млн евро. Молодой немец, разумеется, талантлив, но на данный момент далеко не самый популярный футболист в мире. В первой пятерке также нашлось место Артуру и Миралему Пьяничу (обмен между «Барселоной» и «Ювентусом»), клубы решили перехитрить финансовый фэйр-плей. Каким образом? Ответы найдете здесь. В топ-5 оказались Виктор Осимхен (из «Лилля» в «Наполи») и Рубен Диаш (из «Бенфики» в «Ман Сити»).

Согласитесь, что такими трансферами сложно «накормить» фанатов. Но после трансферов не всегда бывает скучно, ведь затем следуют официальное объявление и презентация игроков.

Рафаэл — из «Лиона» в «Истанбул» — свободный агент

«Инстанбул» представил новичка в образе черепашки-ниндзя, носившей то же имя. 30-летний бразилец подписал контракт на 2 года с возможностью продления на один сезон. Теперь клубу нужно переманить спортивного директора ПСЖ Леонардо.

Аарон Хики — их «Хартса» в «Болонью» — 2 млн евро

«Болонья» анонсировала трансфер роликом, в котором есть горные пейзажи, озера и даже знаменитое Лох-несское чудовище.

Антонио Кандрева — из «Интера» в «Сампдорию» — аренда с правом выкупа

В ролике Кандрева исполнил роль официанта для нападающего команды Фабио Квальяреллы. Вероятно, так клуб намекнул, что новичок будет обслуживать форварда голевыми передачами.

Рикардо Куарежма — из «Касымпаши» в «Виторию Гимараеш» — свободный агент

Знаменитый португалец эпично вернулся на родину. В данном ролике Куарежма, сидя в замке, получает футболку нового клуба, после чего встаёт и выходит на улицу. Там он отказывается от спорткара «Мустанг» и садится на белого коня.

Long Live the KING 👑

A Dinastia 𝕼uaresma começa agora 🐎

@07RQuaresma pic.twitter.com/9XoMungfDq — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) September 7, 2020

Адриан Грбич — из «Клермона» в «Лорьян» — 9 млн евро + Квентин Буасгард из «Тулузы» в «Лорьян»

Французы просто решили сбросить Грбича с самолета. Хорошо, что хотя бы дали парашют.

🪂 Nouveau joueur en approche : opération aéroportée en cours pic.twitter.com/Tg32LXbgbm — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) July 8, 2020

Буагар же получил акваланг.

🤿 Signal détecté : nouveau joueur en mouvement sous l'eau pic.twitter.com/8EAcd1d60T — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) July 2, 2020

Мэтт Дохерти — из «Вулверхэмптона» в «Тоттенхэм» — 15 млн фунтов

В прошлом футболист в твиттере написал, что болеет за «Арсенал». А теперь ему придется играть за «шпор», которые являются главными врагами для «канониров». Упс.

Камил Глик — из «Монако» в «Беневенто» — 3 млн евро

Итальянцы изобразили поляка в виде Существа из команды супергероев «Фантастическая четвёрка». Подпись «The Glik» сделана по аналогии с «The Thing» (существо — англ.).

Далер Кузяев — из «Зенита» в «Зенит» — свободный агент

Полузащитник хотел уехать в Европу, но не смог найти себе клуб. «Сине-бело-голубые» опубликовали картину Рембранта «Возвращение блудного сына». На полотне голландского художника пресс-служба питерского клуба дорисовала 14-й номер, под которым выступает хавбек.

Сандро Шварц — в «Динамо» на правах свободного агента

Пресс-служба «Динамо» оригинально намекнула на приход в клуб немецкого наставника.

В твиттере москвичей появилась запись с кадром из фильма с участием Арнольда Шварценеггера. Также присутствует надпись «вечеринка начинается».

Энтони из «Сан-Паулу» в «Аякс»

Амстердамцы выпустили целый клип. На наш взгляд — это самая лучшая презентация в минувшее трансферное окно, а как считаете вы?