Гасперини: «Мы были уверены, что сможем доставить „Ливерпулю“ проблемы»

Главный тренер «Аталанты» прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:5) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы не испытывали страха перед «Ливерпулем», поскольку подходили к матчу с двумя хорошими результатами. Так что никакого страха не было. Мы играли против «Ливерпуля» со свойственной нам уверенностью и были убеждены, что сможем доставить им проблемы и выстоять под их натиском.

К сожалению, в том, что касается интенсивности, они выбили нас из седла. У нас нет того уровня интенсивности, который был в прошлом. Нам нужно немного изменить наш стиль, чтобы это компенсировать.

Тяжело играть в Лиге чемпионов каждую неделю, когда матчи проходят через три дня. В Серии А у нас тоже очень трудные игры. Так что всем нам — «Аталанте», «Ювентусу», «Интеру» и «Лацио» — приходится нелегко. Это то, с чем приходится мириться командам, участвующим в еврокубках.