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Гасперини: «Мы были уверены, что сможем доставить „Ливерпулю“ проблемы»

сегодня, 03:19
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 5Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Аталанты» Джань Пьеро Гасперини прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:5) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы не испытывали страха перед «Ливерпулем», поскольку подходили к матчу с двумя хорошими результатами. Так что никакого страха не было. Мы играли против «Ливерпуля» со свойственной нам уверенностью и были убеждены, что сможем доставить им проблемы и выстоять под их натиском.

К сожалению, в том, что касается интенсивности, они выбили нас из седла. У нас нет того уровня интенсивности, который был в прошлом. Нам нужно немного изменить наш стиль, чтобы это компенсировать.

Тяжело играть в Лиге чемпионов каждую неделю, когда матчи проходят через три дня. В Серии А у нас тоже очень трудные игры. Так что всем нам — «Аталанте», «Ювентусу», «Интеру» и «Лацио» — приходится нелегко. Это то, с чем приходится мириться командам, участвующим в еврокубках.

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Все комментарии
Supremusnick
Supremusnick ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 07:17
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 05:36
    Не в тот клуб Миранчук перешёл.
    Juve14
    Juve14
    сегодня в 03:50
    Даа вы не то что были в прошлом, это точно. Не вовремя сдали в игре, какраз к началу ЛЧ
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 03:23
    Получится в другой раз.
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