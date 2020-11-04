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Хименес: «„Локо“ проделал отличную работу в обороне. Поздравляю их»

сегодня, 02:06
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Защитник «Атлетико» Хосе Хименес дал комментарий после матча с «Локомотивом» (1:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Я зол и расстроен. Мы создавали моменты, чётко знали, что делать впереди, владели мячом... Но соперник проделал отличную работу в защите.

Они плотно закрылись в обороне, чтобы постараться поймать удачу на контратаках, когда мы теряем мяч. Именно оттуда возникали их моменты. Мы должны продолжать работу. К счастью, на прошлой неделе мы одержали победу.

«Атлетико» нужно быть спокойнее перед воротами соперника и действовать более эффективно. Но хвала «Локомотиву», они будут рады этому результату, и я поздравляю их с ним.

Мы знали, что такое «Локомотив». Но когда они проводят контратаку, то становятся совершенно другой командой — очень быстрой, с игроками, стремительно переходящими в атаку, а их форварды — большие и крепкие парни.

Не стоит негативно воспринимать выездную ничью. Мы понимали, что такова Лига чемпионов, здесь важна каждая деталь. Оставшиеся матчи в группе — это финалы. И мы должны их выиграть.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:24
Еще рано их хвалить.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:18
На счет атаки спорно , а в защите и впрямь самоотверженно сыграли.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 02:17
Им бы третье место занять.
Gahi
Gahi
сегодня в 02:10
Ну раз соперник дал такую оценку, значит почувствовали силу. Удачи
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