Симеоне: «Отмечу защиту и вратаря „Локомотива“»

Главный тренер «Атлетико» подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (1:1).

Момент с пенальти не видел, но раз VAR сказал, что пенальти, то я ему скорее верю. Хорошая игра «Атлетико», наша игра! Играли флангами, через центр. Отмечу защиту и вратаря «Локомотива», они использовали контратаки, как в матче с «Зальцбургом». Жаль, мы не забили свой гол.

Сауль и Коке приносят в центр особенную энергетику, трансфер Кондогбиа даст ещё больше. Все они одинаково нам важны и обязательно усилят команду.