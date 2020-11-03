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Симеоне: «Отмечу защиту и вратаря „Локомотива“»

вчера, 23:45
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (1:1).

Момент с пенальти не видел, но раз VAR сказал, что пенальти, то я ему скорее верю. Хорошая игра «Атлетико», наша игра! Играли флангами, через центр. Отмечу защиту и вратаря «Локомотива», они использовали контратаки, как в матче с «Зальцбургом». Жаль, мы не забили свой гол.

Сауль и Коке приносят в центр особенную энергетику, трансфер Кондогбиа даст ещё больше. Все они одинаково нам важны и обязательно усилят команду.

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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 01:03
Ну не скажи, Зе Луиш очень хорошо смотрелся, а вот Феденька конечно деревцем стал...
Александр Нeвский
Александр Нeвский
сегодня в 00:26
Атлетико почувствовал, что чувствуют их более сильные соперники в ЛЧ)
mondial18
mondial18
сегодня в 00:10
в защите была вся команда
Loko57
Loko57
сегодня в 00:05, ред.
А нам совсем не жаль что вы не забили...
Killofwrath
Killofwrath
сегодня в 00:03
ну да, вратаря я бы тоже отметил, как он с 12 метров от головы в ближний запустил
PiGofShit
PiGofShit ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 00:00
Главное чтобы скила и удачи хватило на выход и игру в ЛЕ.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:54
Нападающих можно было вобще на поле не выпускать!
beefs
beefs
вчера в 23:52
мелочь а приятно, так держать...
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:48
Гиля сегодня на редкость удачно.
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:47
Гиля и защита Локо отметились на табло...
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