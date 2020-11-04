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Виллаш-Боаш: «Чтобы об****ться в ЛЧ, в неё ещё нужно попасть»

сегодня, 02:36
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Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал разгромное поражение от «Порту» (0:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы сами убиваем себя. Постоянно. Наши матчи сопровождаются индивидуальными ошибками. Мы дарим соперникам голы. Это было с «Олимпиакосом», это было и с «Сити». Надеюсь, что с опытом мы перестанем это делать. Соперник был лучше нас с точки зрения интенсивности, даже если мы и контролировали мяч. В Лиге 1 такой игры может быть достаточно, но не в Лиге чемпионов. Нам не повезло с первым голом и с промахом Пайета с пенальти, который прекрасно исполнял их в прошлом сезоне. Повторюсь: своими ошибками мы себя убиваем.

Нет ли чувства стыда? Что есть, то есть. Мне нечего сказать. Мы бились до конца. Мы могли сделать счёт 1:2, но получили 0:3. «Порту» действовал более интенсивно и агрессивно. Мы – нет. Они играли на подборах. Теперь мы здесь для того, чтобы произвести впечатление, а не для выхода из группы.

Лига Европы – это минимальный приемлемый результат для нас. Но это место для проигравших. Всё возможно, мы играем с «Олимпиакосом» и «Порту» дома. Но я больше обеспокоен тем, чтобы мы оставили о себе хорошее впечатление, потому что происходящее ненормально. Мы так слабы. Мы пропускаем такие голы постоянно. В Лиге 1 с этим получше. Плюс Лиги чемпионов в том, что это скоро закончится. Просто хочется оставить хорошее впечатление.

Серия «Марселя» из поражений в ЛЧ достигла 12 матчей? И что вы хотите от меня услышать? Всё началось ещё при Дешаме. У нас проблемы. Но чтобы об****ться в Лиге чемпионов, сюда нужно сначала попасть. Мы попали – и об****лись.

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