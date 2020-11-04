Каштру — о 0:6 от «Боруссии»: «„Барса“ тоже пропускала 8 от „Баварии“»

Главный тренер «Шахтёра» прокомментировал крупное поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (0:6) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы сами по сегодняшней игре почувствовали себя полностью униженными. Если посмотреть первый тайм, то у нас даже не было ни одного фола. Не хватало агрессивности, не было ничего – мы ни разу не смогли обыграть, также были полностью импотентны в нашем оборонительном процессе. Соперники проходили, куда хотели, открывали любые зоны, проводили атаки. Если первый гол нас ментально ранил, то второй закопал или утопил полностью. После этого команда вообще опустила руки. Нам не удалось показать всё то, что мы могли бы.

Больно потому, что произошло это поражение очень неожиданно. В принципе, это тот же состав, та же команда, что играла с «Реалом» и показала себя великолепно как в атаке, так и в обороне. Это практически тот же состав, что играл с «Интером» – там мы показали себя очень достойно в обороне. Когда происходит такое, как сегодня, это оставляет грязное, ужасное пятно на нашей команде. Как я только что и сказал, первый и второй мяч полностью заставили нас опустить руки, потому что никто не ожидал, что такое будет.