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Каштру — о 0:6 от «Боруссии»: «„Барса“ тоже пропускала 8 от „Баварии“»

сегодня, 02:55
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Главный тренер «Шахтёра» Луиш Каштру прокомментировал крупное поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (0:6) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы сами по сегодняшней игре почувствовали себя полностью униженными. Если посмотреть первый тайм, то у нас даже не было ни одного фола. Не хватало агрессивности, не было ничего – мы ни разу не смогли обыграть, также были полностью импотентны в нашем оборонительном процессе. Соперники проходили, куда хотели, открывали любые зоны, проводили атаки. Если первый гол нас ментально ранил, то второй закопал или утопил полностью. После этого команда вообще опустила руки. Нам не удалось показать всё то, что мы могли бы.

Больно потому, что произошло это поражение очень неожиданно. В принципе, это тот же состав, та же команда, что играла с «Реалом» и показала себя великолепно как в атаке, так и в обороне. Это практически тот же состав, что играл с «Интером» – там мы показали себя очень достойно в обороне. Когда происходит такое, как сегодня, это оставляет грязное, ужасное пятно на нашей команде. Как я только что и сказал, первый и второй мяч полностью заставили нас опустить руки, потому что никто не ожидал, что такое будет.

К сожалению, это происходит, и не только с нашей командой. Можем посмотреть на «Ливерпуль», который проигрывал и пропускал 7 мячей, «Барселона» в четвертьфинале – 8, «Бавария» от «Хоффенхайма» – 4 мяча, ПСЖ в начале сезона потерял 6 очков… Вообще, во время пандемии есть очень большая нестабильность. Мы перешли из одного сезона в другой через три дня, совершенно не было времени на отдых и восстановление. Всё сейчас очень нестабильно и странно, и команды также показывают это. Мы сегодня очень сильно удивились. Понятно, что играли против хорошей команды, против «Боруссии». Но по той игре, что мы сегодня показали, 6 пропущенных мячей – полностью заслуженный результат.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 03:26
В причём тут Барса..
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:25
Для "Шахтера" это просто крупный проигрыш, а для "Барселоны" позор.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:22
Месси еще и клуб в этом обвинил.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:19
Нечего зацикливаться на этой игре.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:18
Эту игру скоро забудут, а 8:2 нет.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:16
Да наплевать и забыть.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 03:14, ред.
Вот это оправдание))
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