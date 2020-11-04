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Уткин: «После матча в ЛЧ ребята из Аксая писали „братан“»

сегодня, 10:41

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин рассказал о своих эмоциях после первых матчей в Лиге чемпионов.

Вокруг болельщики, играет гимн, я думаю: «Офигеть, как я здесь вообще оказался, парень из Аксая. Нужно дальше работать и доказывать». По мне бежали мурашки, я улыбался, наслаждался атмосферой, а после матча ребята из Аксая писали «братан», поддерживали.

Дома с «Челси» чуть-чуть улыбался, но не сильно. После моего первого удара показалось, что мяч залетел в ворота – я был на стадии, чтобы начать радоваться. Ещё запомнил, как после удара Тонни отрикошетил мяч, и я подумал, что гол. Даже на повторе видно, как поднимаю руку, чтобы отпраздновать, но потом хватаюсь за голову.

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