Муллин: «Главная моя задача — забивать голы»

Нападающий «Ротора» Камиль Муллин прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).
В первом тайме с ЦСКА хорошо играли: выбегали, были опасные проходы, моменты и удары. К сожалению, не получилось пробить Акинфеева. Всё-таки соперник владел преимуществом, проводил более опасные атаки.
Мы продолжаем работать, тренироваться. Соскучился по голам. Моментов не так много у меня. Если бы забил в игре с «Тамбовом», то уверенности было бы побольше. Главная моя задача — забивать голы.
Нам предстоит матч с тульским «Арсеналом», с ними можно играть. Надо выигрывать, чтобы уйти на небольшой перерыв в хорошем настроении! Будем играть на победу! На выезде будет сложно, но у нас нет другого выбора — нужно биться и побеждать!
в 1 тайме пока были силы отбирали количеством мяч, потом силы кончились
в 1 тайме пока были силы отбирали количеством мяч, потом силы кончились