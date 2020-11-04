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Муллин: «Главная моя задача — забивать голы»

сегодня, 19:50
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Нападающий «Ротора» Камиль Муллин прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

В первом тайме с ЦСКА хорошо играли: выбегали, были опасные проходы, моменты и удары. К сожалению, не получилось пробить Акинфеева. Всё-таки соперник владел преимуществом, проводил более опасные атаки.

Мы продолжаем работать, тренироваться. Соскучился по голам. Моментов не так много у меня. Если бы забил в игре с «Тамбовом», то уверенности было бы побольше. Главная моя задача — забивать голы.

Нам предстоит матч с тульским «Арсеналом», с ними можно играть. Надо выигрывать, чтобы уйти на небольшой перерыв в хорошем настроении! Будем играть на победу! На выезде будет сложно, но у нас нет другого выбора — нужно биться и побеждать!

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 22:50
правильно мыслишь
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 20:08
у них было пару подходов, моментов то почти не было, большую часть матча стояли автобусом возле ворот, где он увидел хорошо играли?
в 1 тайме пока были силы отбирали количеством мяч, потом силы кончились
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 20:03
Когда судьи играют против тебя , тяжело забивать !
Gahi
Gahi
сегодня в 19:51
В футболе самое главное забивать мячи. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:51
И ты с ней справляешься!
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