Муллин: «Главная моя задача — забивать голы»

Нападающий «Ротора» прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

В первом тайме с ЦСКА хорошо играли: выбегали, были опасные проходы, моменты и удары. К сожалению, не получилось пробить Акинфеева. Всё-таки соперник владел преимуществом, проводил более опасные атаки.

Мы продолжаем работать, тренироваться. Соскучился по голам. Моментов не так много у меня. Если бы забил в игре с «Тамбовом», то уверенности было бы побольше. Главная моя задача — забивать голы.

Нам предстоит матч с тульским «Арсеналом», с ними можно играть. Надо выигрывать, чтобы уйти на небольшой перерыв в хорошем настроении! Будем играть на победу! На выезде будет сложно, но у нас нет другого выбора — нужно биться и побеждать!