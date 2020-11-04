Мостовой: «Шансы „Краснодара“ на плей-офф уменьшатся, если они проиграют»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Севильей» и «Краснодаром».

«Севилья» играет в напряженном графике, у них, как и у всех команд, игра за игрой. У «Краснодара» сейчас есть командные проблемы — много сильных футболистов травмировано, поэтому они и трясутся. Как оказалось, всё равно ставка делается на иностранных футболистов, которые сейчас в лазарете, поэтому «Краснодар» со своими молодыми ничего не может сделать.

Справится ли Сафонов с «Севильей»? Матвей — хороший вратарь. Да, у него были ошибки в последней игре, но с каким вратарем такого не бывает? У всех есть провальные матчи, и глупые, ненужные мячи многие пропускают.

Если краснодарцы проиграют, можно сказать, что шансы на выход в плей-офф значительно уменьшатся. Но у нас есть пример того сезона — «Ататланта», которая начала Лигу чемпионов с трех поражений, однако вышла из группы и дошла до четвертьфинала. Примеров много, и все может быть. «Зенит» также может выиграть у «Лацио», и у них тоже будет три очка.