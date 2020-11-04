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Мостовой: «Шансы „Краснодара“ на плей-офф уменьшатся, если они проиграют»

сегодня, 18:43
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч идет

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Севильей» и «Краснодаром».

«Севилья» играет в напряженном графике, у них, как и у всех команд, игра за игрой. У «Краснодара» сейчас есть командные проблемы — много сильных футболистов травмировано, поэтому они и трясутся. Как оказалось, всё равно ставка делается на иностранных футболистов, которые сейчас в лазарете, поэтому «Краснодар» со своими молодыми ничего не может сделать.

Справится ли Сафонов с «Севильей»? Матвей — хороший вратарь. Да, у него были ошибки в последней игре, но с каким вратарем такого не бывает? У всех есть провальные матчи, и глупые, ненужные мячи многие пропускают.

Если краснодарцы проиграют, можно сказать, что шансы на выход в плей-офф значительно уменьшатся. Но у нас есть пример того сезона — «Ататланта», которая начала Лигу чемпионов с трех поражений, однако вышла из группы и дошла до четвертьфинала. Примеров много, и все может быть. «Зенит» также может выиграть у «Лацио», и у них тоже будет три очка.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 20:11
Всем понятно что Краснодару нужно играть на результат, который дал бы возможность команде продолжать играть в еврокубках. Вопрос в том, за счёт чего может Краснодар взять драгоценные очки, эта полная концентрация и самоотдача до последней минуты в игре, а так же реализация все тех моментов которые будут возникать в этом матче. Действительно Краснодару будет тяжело, но всегда есть шанс, чтобы добиться нужного результата, и хочется пожелать Краснодару чтобы команда смогла не упустить такую возможность. Удачи
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:31
Тут логика железная.
311
311
сегодня в 19:28
Эксперты, которых мы заслужили!)
Supremusnick
Supremusnick ответ мангo (раскрыть)
сегодня в 19:27, ред.
Все интервью, и все обсуждения в футболе это стопятьсот тыщ раз избитые фразы.Нужно больше бить,нужно побеждать,больше отдыхали, ...такая скучнейшая дичь...-Как вы забили гол?....да он мне отдал пас я увидел ворота и пробил....и так сутками эта дичь экспертов крутиться.....Репортаж из раздевалки камера показывает раздевалку.....журналист...посмотрите вот футболка Жиркова....о Боже да что уникального,а вот тут сидит Глушаков......ппц дааа это просто захватывает
Supremusnick
Supremusnick
сегодня в 19:23
Какой плейофф команда тонет.В шаге от группы подвала РПЛ.
волгодон 2
волгодон 2 ответ мангo (раскрыть)
сегодня в 19:18
Убедительные дежурные слова осторожного академика Мостового.
Hryak Shashlyk
Hryak Shashlyk
сегодня в 19:16
Мостовой всем открыл глаза.
мангo
мангo
сегодня в 19:01
Это мне напомнили цитату : " Когда идет дождь - то становится мокро"
shlomo
shlomo
сегодня в 18:55
Нужно что то выжимать из этого матча...кровь из носа...
Zimmer
Zimmer
сегодня в 18:50
Одним слово-будет нелегко.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:46
Нужна хотябы ничья,должно жэ когдато начать везти!
beefs
beefs
сегодня в 18:45
какие шансы, о чем вы...
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