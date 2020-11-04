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Самедов: «Ожидаю, что сегодня „Зенит“ наберёт свои первые очки в ЛЧ»

сегодня, 20:09

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от предстоящих матчей Лиги чемпионов. Сегодня «Зенит» примет на своём поле «Лацио», а «Краснодар» в гостях сыграет против «Севильи».

От «Зенита» я ожидаю, что он наберет свои первые очки в этом розыгрыше турнира. Может быть, это будет и не победа, но думаю, позитивного результата он добьется. А вот «Краснодару», откровенно говоря, будет тяжело что-то противопоставить «Севилье».

Почему я так считаю? В последнее время о «Зените» много разговоров поднимается. О том, что, мол, команда не соответствует амбициям Лиги чемпионов: то тренер не тот, то состав не тот. Мне кажется, всё это может сыграть свою роль: команда должна разозлиться на себя и доказать всем вокруг, что она способна добиваться результата не только в России, но и в Европе — хотя бы бороться за третье место в группе.

«Краснодар»? Он, конечно, провел неплохой матч с «Ренном», но то, что я видел в последнее время в чемпионате России, мне очень не понравилось. Матч Лиги чемпионов с «Челси» я даже не рассматриваю. Тяжело краснодарцам придется с «Севильей». Не знаю, может, травмы футболистов сказываются, но в принципе они с начала сезона не показывают убедительной игры. Может, они сейчас и выдадут что-то сверхъестественное, но лично я в это не верю. Повторюсь, не нравится, как «Краснодар» играет в нынешнем сезоне.

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Все комментарии
alexando1974
alexando1974
сегодня в 20:52
даже с таким ослабленным лацио зенит несправиться что тут говарить!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:25
Если зенит и сегодня не обыграет коронавирусный Лацио, то это будет позорное позорище и прощание с надеждами Миллера на плей-офф и 1/4 финала ЛЧ.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 20:20
Бла бла.
Удачи Лацио и быкам
viv
viv
сегодня в 20:19
Семак выставил пять защитников против ослабленного короновирусом Лацио: Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков.
Семак решил в домашнем матче хотя бы одно очко заработать? Так сильно боится ослабленный Лацио?
shlomo
shlomo
сегодня в 20:17
Ну на это многие надеяться....Удачи Зени!!!!
Goger90
Goger90
сегодня в 20:17
Если не сегодня, возможно, с нулём останется. Потому что останутся выезды и Боруссия.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 20:15
Если зенит и сегодня не обыграет ослабленный Лацио, то это будет позорное позорище и прощание с надеждами на плей офф.
beefs
beefs
сегодня в 20:13
надежда умирает последней...
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 20:09
Будем на это надеяться.
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