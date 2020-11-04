Самедов: «Ожидаю, что сегодня „Зенит“ наберёт свои первые очки в ЛЧ»

Бывший полузащитник сборной России поделился ожиданиями от предстоящих матчей Лиги чемпионов. Сегодня «Зенит» примет на своём поле «Лацио», а «Краснодар» в гостях сыграет против «Севильи».

От «Зенита» я ожидаю, что он наберет свои первые очки в этом розыгрыше турнира. Может быть, это будет и не победа, но думаю, позитивного результата он добьется. А вот «Краснодару», откровенно говоря, будет тяжело что-то противопоставить «Севилье».

Почему я так считаю? В последнее время о «Зените» много разговоров поднимается. О том, что, мол, команда не соответствует амбициям Лиги чемпионов: то тренер не тот, то состав не тот. Мне кажется, всё это может сыграть свою роль: команда должна разозлиться на себя и доказать всем вокруг, что она способна добиваться результата не только в России, но и в Европе — хотя бы бороться за третье место в группе.

«Краснодар»? Он, конечно, провел неплохой матч с «Ренном», но то, что я видел в последнее время в чемпионате России, мне очень не понравилось. Матч Лиги чемпионов с «Челси» я даже не рассматриваю. Тяжело краснодарцам придется с «Севильей». Не знаю, может, травмы футболистов сказываются, но в принципе они с начала сезона не показывают убедительной игры. Может, они сейчас и выдадут что-то сверхъестественное, но лично я в это не верю. Повторюсь, не нравится, как «Краснодар» играет в нынешнем сезоне.