Итальянский журналист: «„Зенит“ сегодня может побороться за очки»

Главный редактор издания «Napoli Magazine» Антонио Петразуолло поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лацио».

Ситуация в итальянской команде очень затруднительная. Некоторые игроки сдали положительный тест на Covid-19. Их немедленно отправили на самоизоляцию. Вспышка вируса среди игроков действительно есть. К сожалению, это реальность, с которой мы должны сегодня жить.

В связи со всеми обстоятельствами, результат игры невозможно предсказать. «Лацио» сейчас лидирует в группе вместе с «Брюгге», и, безусловно, это отличная возможность для «Зенита» улучшить совою позицию в турнирной таблице.

Тем более, я считаю «Зенит» очень хорошей командой. В Лиге чемпионов каждая игра сложная, и с ними итальянцам тоже будет трудно играть. Тем более, у «Лацио» не будет своих болельщиков, а у петербуржцев — будут. Это может помочь российской команде обыграть соперника.

В общем, я не удивлюсь любому результату. «Зенит» сегодня может побороться за очки.