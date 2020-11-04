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Итальянский журналист: «„Зенит“ сегодня может побороться за очки»

сегодня, 18:18
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Главный редактор издания «Napoli Magazine» Антонио Петразуолло поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лацио».

Ситуация в итальянской команде очень затруднительная. Некоторые игроки сдали положительный тест на Covid-19. Их немедленно отправили на самоизоляцию. Вспышка вируса среди игроков действительно есть. К сожалению, это реальность, с которой мы должны сегодня жить.

В связи со всеми обстоятельствами, результат игры невозможно предсказать. «Лацио» сейчас лидирует в группе вместе с «Брюгге», и, безусловно, это отличная возможность для «Зенита» улучшить совою позицию в турнирной таблице.

Тем более, я считаю «Зенит» очень хорошей командой. В Лиге чемпионов каждая игра сложная, и с ними итальянцам тоже будет трудно играть. Тем более, у «Лацио» не будет своих болельщиков, а у петербуржцев — будут. Это может помочь российской команде обыграть соперника.

В общем, я не удивлюсь любому результату. «Зенит» сегодня может побороться за очки.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:36
Берёт большое сомнение в их возможности
Digger88
Digger88 ответ brauning.86 (раскрыть)
сегодня в 20:11
Теперь понятно, как Зенит в полуфинале будет))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:44
За какие очки?солцезащитные?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 19:25
"Побороться" и "Зенит"-антонимы.
brauning.86
brauning.86
сегодня в 18:44
Миллер и тут подсуетился
Впарил итальяшкам российские тесты по дешевке))))))))))
У них такими темпами серия А вся загремит в больничку
d_fincher
d_fincher
сегодня в 18:43, ред.
Не знают итальянцы Зенит, сразу видно))

"Побороться" - ахах, смешно сказал. Это пусть всякие нищеброды борются.
viv
viv
сегодня в 18:40
Если Зенит сегодня не обыграет ослабленный короновирусом Лацио это будет вселенский позор.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:37
Журналист видимо за Зенит топит)))
drug01
drug01
сегодня в 18:27
Очки нужны как воздух.... Иначе грядёт отставка!!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:26
Лучше за победу бороться, чем за "очки".
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 18:26
Зенит просто обязан победить!
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 18:23
На кону очко...Зенита!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:19
Не может, а обязан...
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