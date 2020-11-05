Мусаев: «„Краснодар“ сам подарил „Севилье“ эту победу»

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал поражение от «Севильи» (2:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Эту победу мы сами подарили сопернику. Я готов признавать поражение, но мне тяжело видеть, как мы в сложный момент отдали второй гол. Если мы хотим побеждать и выигрывать титулы, нельзя терпеть такие поражения. Было слишком много ошибок в простых ситуациях. Нельзя было отдавать контроль во втором тайме. Необходимо было забить третий мяч. Эти нюансы лишили нас трёх очков.

Замена Сабуа в первом тайме? Было видно, что он задохнулся. Вся острота соперника шла с правого фланга, Навас много подавал. Мы не справлялись, поэтому сделали замену уже в первом тайме. После удаления Наваса не меняли формацию. Нам не нужно было обороняться. Необходимо было забирать мяч и попытаться забить третий гол. Ни в коем случае нельзя было играть на удержание — это и было главной ошибкой. Это поражение и психологическое, и футбольное.