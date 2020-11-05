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Мусаев: «„Краснодар“ сам подарил „Севилье“ эту победу»

сегодня, 02:11
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья3 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Севильи» (2:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Эту победу мы сами подарили сопернику. Я готов признавать поражение, но мне тяжело видеть, как мы в сложный момент отдали второй гол. Если мы хотим побеждать и выигрывать титулы, нельзя терпеть такие поражения. Было слишком много ошибок в простых ситуациях. Нельзя было отдавать контроль во втором тайме. Необходимо было забить третий мяч. Эти нюансы лишили нас трёх очков.

Замена Сабуа в первом тайме? Было видно, что он задохнулся. Вся острота соперника шла с правого фланга, Навас много подавал. Мы не справлялись, поэтому сделали замену уже в первом тайме. После удаления Наваса не меняли формацию. Нам не нужно было обороняться. Необходимо было забирать мяч и попытаться забить третий гол. Ни в коем случае нельзя было играть на удержание — это и было главной ошибкой. Это поражение и психологическое, и футбольное.

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Все комментарии
Вот это номер
Вот это номер
сегодня в 10:39
НЕ даром Краснодар это двухкоренное слово и второй корень "дар")
makkie
makkie
сегодня в 10:02
Хашиг думает иначе, что судьи сломали игру удалением Х. Наваса.
А так бы быки втоптали в газон Севилью 😂
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:33
Почему команда так трусливо унижалась в большинстве во 2-м тайме? В этом виноват только тренер! Почему наши тренеры вообще в Европе такие ссыкуны?
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:19
Царский подарок однако.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:25
Помоему Мусаева надо отправить в отпуск и чем раньше тем лучше.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 05:11
Ты лично ее и подарил.
Может уйдешь сам, тебе место в ПФЛ на вторых ролях.
Juve14
Juve14
сегодня в 03:34
Думаю игроки пытались исполнять наставления тренера - тупо оборонятся, нет? Говорит так будто просто наблюдал за игрой а игроки сами решали что делать. Надо было играть так как в первом тайме лишь немногим больше уделив внимание обороне и индивидуальной опеке
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:46
Мурад найди мужество и уйди!
Mangur
Mangur
сегодня в 02:27
Без поражений нет побед
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 02:26
"Ни в коем случае нельзя было играть на удержание — это и было главной ошибкой"........хорошая мысля приходит опосля.
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 02:22
Вместе с Семаком пишите заявление на увольнение не смотря на результат группового этапа ЛЧ!!!
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 02:20, ред.
После такого,если в человеке есть хоть чуточка самоуважения,то надо писать по собственному!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Так трусливо и при таких условиях,не играл ни один наш клуб!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Заявление пиши и до свидания!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gahi
Gahi
сегодня в 02:20
А кто должен донести до команды как играть, и что делать когда ведёшь 2-0?
viv
viv
сегодня в 02:12
Позорно подарили победу.
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