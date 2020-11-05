ГлавнаяНовости

Караваев: «Пропущенный гол? Наш игрок поскользнулся»

сегодня, 01:21
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев подвёл итоги домашнего матча с «Лацио» (1:1) в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Естественно, эмоции не самые положительные, потому что хотелось выиграть. Положительный момент — первое очко на групповом этапе ЛЧ, но всё равно мы хотели победы.

Чего не хватило в концовке? В первую очередь, реализации собственных моментов. Потому что были эпизоды во втором тайме, когда могли забивать, делать счёт 2:0. Не забили и пропустили. Уже в концовке пытались что-то создать, но не удалось.

Конечно, любой гол можно избежать. Но пошла передача с фланга, по диагонали назад. Наш игрок (Прим. — Деян Ловрен), к сожалению, поскользнулся, не закрыли набегающего вторым темпом, и он, естественно, забил гол.

Есть ли возможность перезагрузиться за 3 недели? Поскольку много игроков будет в сборной, сложно что-то сказать по этому поводу. Но, надеюсь, пауза поможет команде и вообще всем. До паузы у нас важнейшая игра против «Краснодара» — нужно набрать три очка.

Все новости
Кирьяков: «На такой „Зенит“ приятно смотреть»
Сегодня, 14:17 Комментарии13
Садулаев: «У Глушакова неплохо получается танцевать лезгинку»
Сегодня, 13:49 Комментарии10
Генич: «Николич обещал, что команда будет биться»
Сегодня, 13:32 Комментарии9
Игонин — об игре с «Лацио»: «Малком покупался для таких игр»
Сегодня, 13:13 Комментарии9
Геркус: «У Мусаева проблема с принятием ответственности за результат»
Сегодня, 12:13 Комментарии23
Быстров — о матче «Зенита»: «ЛЧ не прощает детских ошибок»
Сегодня, 11:53 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ekliziast
ekliziast
сегодня в 12:47
Просто у Ловрена были критические дни.
grazie100
grazie100
сегодня в 10:38, ред.
Это наш стадион , может враги вам поле поливали, для того чтобы вы скользили как на льду?Почему они так часто не кользили ?А выход из обороны через пас, почему был для вас раньше закрытой темой и был только один вариант - бей беги ...Пока не видно, что может помочь Зениту выйти хотя бы в ЛЕ.
Misha78
Misha78
сегодня в 08:37
Да, поле было реально скользкое, постоянно все скользили, жаль, что это вмкакой то степени повлияло на результат.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 02:37
Одно очко лучше, чем ноль.
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 02:35
И снова НАМЕКИ на могли бы, должны были, удача не на нашей стороны, опять поле не то и тд и тп.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:56
Семак, ты что специально?
David Young
David Young
сегодня в 01:30
Такие моменты могут дорого обойтись. Это и случилось.
Лакшери
Лакшери
сегодня в 01:29
Да.скользили че-то много в этой игре и именно игроки Зенита, мб им бутсы салом намазали перед игрой?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:24
ЛОврена продать, ван дэйка купить! Ливеру помогло)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100