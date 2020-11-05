Караваев: «Пропущенный гол? Наш игрок поскользнулся»

Защитник «Зенита» подвёл итоги домашнего матча с «Лацио» (1:1) в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Естественно, эмоции не самые положительные, потому что хотелось выиграть. Положительный момент — первое очко на групповом этапе ЛЧ , но всё равно мы хотели победы.

Чего не хватило в концовке? В первую очередь, реализации собственных моментов. Потому что были эпизоды во втором тайме, когда могли забивать, делать счёт 2:0. Не забили и пропустили. Уже в концовке пытались что-то создать, но не удалось.

Конечно, любой гол можно избежать. Но пошла передача с фланга, по диагонали назад. Наш игрок (Прим. — Деян Ловрен), к сожалению, поскользнулся, не закрыли набегающего вторым темпом, и он, естественно, забил гол.

Есть ли возможность перезагрузиться за 3 недели? Поскольку много игроков будет в сборной, сложно что-то сказать по этому поводу. Но, надеюсь, пауза поможет команде и вообще всем. До паузы у нас важнейшая игра против «Краснодара» — нужно набрать три очка.