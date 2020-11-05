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Мостовой: «Второй тайм „Краснодара“ просто ужасен и безобразен»

сегодня, 01:45
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья3 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча «Севилья» — «Краснодар» (3:2) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Второй тайм просто ужасно и безобразно. Не могу на месте «Краснодара» представить «Севилью», которая в такой ситуации позволила бы сопернику отыграться. Привоз Кайо был ключевой.

Но почему в моменте с третьим голом никто не может выбить мяч? Почему никто не ставит ногу? Чернов спокойно может выбить мяч, а он ножку выбирает, и чудак забивает гол. Так нельзя! Ты должен этот мяч выбивать так, чтобы он с твоей ногой на трибуны улетел.

Мусаев? А что его винить? Его назначили в такое время, хотя до сих пор не все знают, кто это. Будут бороться за Лигу Европы.

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Все комментарии
Жека10
Жека10
сегодня в 05:12
да привоз Кайо не был ключевым.так как и до него трусливо играли и сидели на своей половине поля.Естественно если соперник будет постоянно атаковать,то рано или поздно он будет забивать голы
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 02:06
Лучше бы "чудак" гголову с плеч Чернова запулил ногой в трибуну!!! Я бы у себя на приусадебном участке памятник "чудаку" поставил бы)))
David Young
David Young
сегодня в 01:56
Так и есть. Позорный второй тайм, позорный исход, учитывая целый тайм игры 11 против 10, и преимущество в один гол. У Краснодара теперь есть всего несколько возможность сделать так, чтобы выступление в ЛЧ не было совсем уж провальным.
Gahi
Gahi
сегодня в 01:55
Когда сама удача идёт к рукам , нужно держать её в руках. Удачи
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 01:55
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