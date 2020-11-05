Сафонов: «Слова Шапи? То, что было в раздевалке, там и должно оставаться»

Вратарь «Краснодара» после поражения от «Севильи» (2:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал слова 20-летнего форварда «быков» , который заявил, что у него есть вопросы к команде, и он высказал ей их после игры.

Речь Шапи в раздевалке? То, что происходит в раздевалке, там и должно оставаться. Каждый недоволен тем результатом, который получился. Мы не имеем право никакой команде отдавать победу, играя в большинстве и ведя 2:0. Мы просто поговорили между собой. То, что было в раздевалке, там и останется.

Думаю, что на второй тайм надо было выходить по-другому, но это моё мнение. Возможно, если бы мы выбрали более атакующую модель с высоким прессингом, то нам было бы легче. Мы прижались, и в этом была наша ошибка. Но это моё мнение. Не знаю, как было на самом деле.

Не было установки играть от обороны. Просто характер игры был таким, и так сложилась ситуация. Мы могли поменять ход игры в другую сторону. Может быть, сказался недостаток опыта, может, ещё что-то. Мы разберёмся с этим.