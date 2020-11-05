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Сафонов: «Слова Шапи? То, что было в раздевалке, там и должно оставаться»

сегодня, 01:55
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья3 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов после поражения от «Севильи» (2:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал слова 20-летнего форварда «быков» Магомеда-Шапи Сулейманова, который заявил, что у него есть вопросы к команде, и он высказал ей их после игры.

Речь Шапи в раздевалке? То, что происходит в раздевалке, там и должно оставаться. Каждый недоволен тем результатом, который получился. Мы не имеем право никакой команде отдавать победу, играя в большинстве и ведя 2:0. Мы просто поговорили между собой. То, что было в раздевалке, там и останется.

Думаю, что на второй тайм надо было выходить по-другому, но это моё мнение. Возможно, если бы мы выбрали более атакующую модель с высоким прессингом, то нам было бы легче. Мы прижались, и в этом была наша ошибка. Но это моё мнение. Не знаю, как было на самом деле.

Не было установки играть от обороны. Просто характер игры был таким, и так сложилась ситуация. Мы могли поменять ход игры в другую сторону. Может быть, сказался недостаток опыта, может, ещё что-то. Мы разберёмся с этим.

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Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:40
Мусаев прикрывается потерями в составе ввиду болезни, а Сафонов (вратарь!) более здраво рассуждает о неверно выбранной тактике на второй тайм встречи, рассказывает о модели игры. Зачем тренер в Краснодаре? Для послематчевых интервью?
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 02:26
Пиоплы))) может казенные денюжки направить на женский футбол? Там перспектив поболя да и яиц хватает)))
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 02:12
У Шапи вероятнее всего помимо звездности и обостренное чувство справедливости присутствует.....
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Против ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 02:06
Единственный игрок,который не заслужил вот этого на поле!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Матвею валить надо и чем скорее,тем лучше!!!!!!!!!!!!!!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 02:04
За такие результаты вас бить пора, гнилье.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 02:03
Вопросы к тренеру.
David Young
David Young
сегодня в 01:59
Проблемы Краснодара вновь вышли наружу, и в итоге потерпел он, по сути, унизительное поражение, учитывая все факторы, жаль молодёжь, да и остальных игроков, но их вина здесь немала, как и тренерского штаба, ведь второй тайм команда откровенно провалила, и причины нужно искать в себе, часть из них являются очевидными.
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