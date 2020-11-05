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Бышовец: «За третье место в группе „Зенит“ вполне может зацепиться»

сегодня, 00:38
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Экс-наставник «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал итог матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио» (1:1).

Расстроил только результат, в остальном, мне кажется, всё удалось. «Зенит» в первом тайме имел достаточное преимущество, «Лацио» не выглядел командой, которая имела какое-то превосходство перед нашими игроками, активность и мобильность нашей команды была очевидной. После забитого мяча инициатива перешла к итальянской команде. Вот здесь можно было внести коррективы в составы несколько раньше, чтобы предложить контригру.

Тем не менее в концовке у нашей команды оставались хорошие возможности для того, чтобы выйти вперед. Видимо, сказалась усталость.

Отмечу самоотдачу команды, вышедших на замену Данила Кругового и Андрея Мостового. К сожалению, старательностью не заменишь талант, но борьба продолжается. За третье место «Зенит» вполне может зацепиться, хотя выездные матчи для нас являются большим испытанием.

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Все комментарии
zorro_74
zorro_74
сегодня в 06:21
Семак это физрук его место ФНЛ.
ДСА
ДСА
сегодня в 02:34
Надо было побеждать....
протон1
протон1
сегодня в 01:14
«Зенит» в третий раз опозорился в Лиге чемпионов. Не смогли выиграть даже у «Лацио» 
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 01:14
это максимум
sv_1969
sv_1969
сегодня в 01:06
Федорыч мечтает)))
Cat01
Cat01
сегодня в 01:02
Надо бороться до конца
drug01
drug01
сегодня в 00:45
Это очень печально для такой команды
viv
viv
сегодня в 00:39
Не верю Бышовец.
nubom
nubom
сегодня в 00:39
...петлёй...
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