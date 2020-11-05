Бышовец: «За третье место в группе „Зенит“ вполне может зацепиться»

Экс-наставник «Зенита» прокомментировал итог матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио» (1:1).

Расстроил только результат, в остальном, мне кажется, всё удалось. «Зенит» в первом тайме имел достаточное преимущество, «Лацио» не выглядел командой, которая имела какое-то превосходство перед нашими игроками, активность и мобильность нашей команды была очевидной. После забитого мяча инициатива перешла к итальянской команде. Вот здесь можно было внести коррективы в составы несколько раньше, чтобы предложить контригру.

Тем не менее в концовке у нашей команды оставались хорошие возможности для того, чтобы выйти вперед. Видимо, сказалась усталость.

Отмечу самоотдачу команды, вышедших на замену Данила Кругового и Андрея Мостового. К сожалению, старательностью не заменишь талант, но борьба продолжается. За третье место «Зенит» вполне может зацепиться, хотя выездные матчи для нас являются большим испытанием.