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Шапи: «После игры высказал команде, почему мы теряем мяч в большинстве»

сегодня, 01:32
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья3 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал поражение от «Севильи» (2:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Сейчас полное опустошение. Мы вели 2:0, плюс соперник получил красную в конце тайма. Мы должны были выходить и просто контролировать мяч. Не знаю, почему так вышло. Видимо, у соперника было больше желания, хотя мы тоже бились. Это необъяснимые вещи. Даже не могу сказать. В команде мы высказали это друг другу. Я считаю, что мы должны были забирать этот матч.

Штрафные тренирую. После каждой тренировки мы остаёмся и бьём по 15-20 ударов минимум. Это нужно и приносит свои плоды. Будем стараться выправить ситуацию. А я буду стараться выглядеть ещё лучше.

Бегаем ли мы на тренировках? Конечно, но тренировочный процесс регулируют тренеры. Они дают нам нагрузку. После каждой игры мы бегаем. Не знаю, с чем связано поражение. Возможно, команда подустала. За себя не могу так сказать, потому что силы были. Не знаю. У меня есть вопросы к команде, и я их высказал. Я лично спросил, почему мы в большинстве не держали мяч. Должны были брать под контроль игру. Даже не знаю, что сказать. У меня полное опустошение и нет слов. Это необъяснимые вещи.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:55
шапи-магомедовна что-то слишком растрепалась))) вони много от нее а толку мало. Ты углы научись подавать сперва, "футболист профессионал".
Типок играл в полузащите с преимуществом против полузащиты соперника +1 игрок, и теперь кидает предьявы команде почему мяч не держался - гнусный тип.
Терпеть таких не могу, крику много а сам и 5 копеек не стоит.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 09:15
Всех выпороть, Шапи дать премию в виде чупа-чупса!
Землянин
Землянин
сегодня в 04:32
Это и так понятно, что будет разбор полётов после такого. Но играло слишком много новичков. А Кайо вабще привёз на пустом месте
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:55
Чья бы корова мычала...
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 01:55
"У меня есть вопросы к команде, и я их высказал"........А ТЫ РАЗВЕ НЕ В ЭТОЙ КОМАНДЕ МАТЧ ИГРАЛ
David Young
David Young
сегодня в 01:36
Умудрились потерять преимущество в один мяч после удаления у соперника, да ещё и пропустить два, и ни одного не забить, в итоге проиграли в матче, где были хорошие шансы взять очки после первого тайма. Могли сыграть лучше, особенно во втором тайме.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:34
Кайо все равно не понял)))
Faustello
Faustello
сегодня в 01:33, ред.
Шапи идиёт и болтун, никто не выносит дела раздевалки, тем более дикторшам!!!
Мотя красава, все по делу сказал!
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