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Эн-Несери: «Фантастический камбэк с „Краснодаром“»

сегодня, 04:53
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья3 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Нападающий «Севильи» Юссуф Эн-Несери прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Испанский клуб уступал со счётом 0:2, отыграл один гол и остался в меньшинстве перед перерывом. Вышедший на 60-й минуте Эн-Несери сначала сравнял счёт, а затем забил победный мяч для «Севильи».

Ощущения отличные. Команда оставила все силы, и у нас всё получилось. Я вышел один на один и забил. Когда выходишь на замену, нужно сосредоточиться и попытаться сделать всё, что в твоих силах, чтобы добыть три очка для команды.

Всё дело в командной работе. Если бы команда не поддавила наших соперников, то эти два мяча не пришли бы ко мне. Завершение обеих атак было потрясающим, это правда, и я очень рад этим двум голам и работе команды. Фантастический камбэк.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:50
Несомненно тренерское поражение!
Вот высказывание Мусаева: Нам не нужно было обороняться. Нужно было забирать мяч и пытаться забить третий гол, ни в коем случае не играть на удержание — это была главная ошибка», Так кто должен был это донести до игроков как не тренер!!!
И главное что он не хочет признавать свои ошибки судя по его словам :Я готов признавать поражения, но для меня очень сложно, когда в сложный момент мы просто отдали второй гол. Если мы хотим побеждать, выигрывать титулы, мы не должны терпеть такие поражения.
Вроде хочу и в тоже время нет!Постоянные его оправдания на отсутствие игроков не дают ему вистов!
Мне кажется Краснодар не развивается вместе с Мусаевым!Застыли они ))
-Хостинский-
-Хостинский-
сегодня в 12:24, ред.
Ничья объективно была бы справедлива
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:39
Молодцы, без вопросов!
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 06:48
Не плохой грок Эн-Несери
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:22
Быки опростоволосились)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:22
Быки подарили победную игру.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 05:08
Даже плинтус выше Мусаева.
ДСА
ДСА
сегодня в 05:03
Краснодар поверил в победу и проиграл.
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