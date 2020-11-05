Эн-Несери: «Фантастический камбэк с „Краснодаром“»

Нападающий «Севильи» Юссуф Эн-Несери прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Испанский клуб уступал со счётом 0:2, отыграл один гол и остался в меньшинстве перед перерывом. Вышедший на 60-й минуте Эн-Несери сначала сравнял счёт, а затем забил победный мяч для «Севильи».
Ощущения отличные. Команда оставила все силы, и у нас всё получилось. Я вышел один на один и забил. Когда выходишь на замену, нужно сосредоточиться и попытаться сделать всё, что в твоих силах, чтобы добыть три очка для команды.
Всё дело в командной работе. Если бы команда не поддавила наших соперников, то эти два мяча не пришли бы ко мне. Завершение обеих атак было потрясающим, это правда, и я очень рад этим двум голам и работе команды. Фантастический камбэк.
Вот высказывание Мусаева: Нам не нужно было обороняться. Нужно было забирать мяч и пытаться забить третий гол, ни в коем случае не играть на удержание — это была главная ошибка», Так кто должен был это донести до игроков как не тренер!!!
И главное что он не хочет признавать свои ошибки судя по его словам :Я готов признавать поражения, но для меня очень сложно, когда в сложный момент мы просто отдали второй гол. Если мы хотим побеждать, выигрывать титулы, мы не должны терпеть такие поражения.
Вроде хочу и в тоже время нет!Постоянные его оправдания на отсутствие игроков не дают ему вистов!
Мне кажется Краснодар не развивается вместе с Мусаевым!Застыли они ))
Вот высказывание Мусаева: Нам не нужно было обороняться. Нужно было забирать мяч и пытаться забить третий гол, ни в коем случае не играть на удержание — это была главная ошибка», Так кто должен был это донести до игроков как не тренер!!!
И главное что он не хочет признавать свои ошибки судя по его словам :Я готов признавать поражения, но для меня очень сложно, когда в сложный момент мы просто отдали второй гол. Если мы хотим побеждать, выигрывать титулы, мы не должны терпеть такие поражения.
Вроде хочу и в тоже время нет!Постоянные его оправдания на отсутствие игроков не дают ему вистов!
Мне кажется Краснодар не развивается вместе с Мусаевым!Застыли они ))