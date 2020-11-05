Эн-Несери: «Фантастический камбэк с „Краснодаром“»

Нападающий «Севильи» прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Испанский клуб уступал со счётом 0:2, отыграл один гол и остался в меньшинстве перед перерывом. Вышедший на 60-й минуте Эн-Несери сначала сравнял счёт, а затем забил победный мяч для «Севильи».

Ощущения отличные. Команда оставила все силы, и у нас всё получилось. Я вышел один на один и забил. Когда выходишь на замену, нужно сосредоточиться и попытаться сделать всё, что в твоих силах, чтобы добыть три очка для команды.

Всё дело в командной работе. Если бы команда не поддавила наших соперников, то эти два мяча не пришли бы ко мне. Завершение обеих атак было потрясающим, это правда, и я очень рад этим двум голам и работе команды. Фантастический камбэк.