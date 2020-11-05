Андриевский: «Тер Штеген был каким-то спайдерменом в воротах»

Полузащитник киевского «Динамо» прокомментировал гостевое поражение от «Барселоны» (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В целом я доволен игрой, честно говоря, получил удовольствие от матча, но хотелось бы получить хотя бы одно очко. Но мы играли не с кем-нибудь, а с «Барселоной», поэтому пока получилось так. Нас тренер настраивал, чтобы играли раскованно и с уверенностью в себе. Знали, что в первые минуты будет очень сложно, но уже во второй половине первого тайма нащупали свою игру и в целом, показали неплохой матч. План был выводить наших крайних полузащитников так, чтобы они оставались один на один и импровизировали. Главным было надёжно сыграть в обороне и перекрыть Месси.

Конечно, хочется выделить нашего вратаря — Нещерет очень здорово сыграл для своего возраста. Поздравляю его с дебютом в Лиге чемпионов. А по поводу тер Штегена могу сказать, что это один из лучших вратарей мира. Сегодня он был каким-то спайдерменом в воротах. Такие матчи добавляют уверенности. У нас следующая игра с «Шахтёром», и мы уже думаем о ней. Будем идти постепенно, от игры к игре.