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Андриевский: «Тер Штеген был каким-то спайдерменом в воротах»

сегодня, 04:19
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоМатч завершен

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Андриевский прокомментировал гостевое поражение от «Барселоны» (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В целом я доволен игрой, честно говоря, получил удовольствие от матча, но хотелось бы получить хотя бы одно очко. Но мы играли не с кем-нибудь, а с «Барселоной», поэтому пока получилось так. Нас тренер настраивал, чтобы играли раскованно и с уверенностью в себе. Знали, что в первые минуты будет очень сложно, но уже во второй половине первого тайма нащупали свою игру и в целом, показали неплохой матч. План был выводить наших крайних полузащитников так, чтобы они оставались один на один и импровизировали. Главным было надёжно сыграть в обороне и перекрыть Месси.

Конечно, хочется выделить нашего вратаря — Нещерет очень здорово сыграл для своего возраста. Поздравляю его с дебютом в Лиге чемпионов. А по поводу тер Штегена могу сказать, что это один из лучших вратарей мира. Сегодня он был каким-то спайдерменом в воротах. Такие матчи добавляют уверенности. У нас следующая игра с «Шахтёром», и мы уже думаем о ней. Будем идти постепенно, от игры к игре.

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Все комментарии
zorro_74
zorro_74 ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 06:20
Посмотрим сегодня на коней как они сыграют или толже как бамжи опозорятся в евро кубках.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:05
Можно было и вырвать эту ничью.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:04
Очко было вполне реальным.
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