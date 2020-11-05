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Нещерет: «Месси один из лучших в пробитии пенальти»

сегодня, 06:31
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоМатч завершен

18-летний вратарь киевского «Динамо» Руслан Нещерет прокомментировал свой дебют в Лиге чемпионов в выездном матче 3-го тура группового этапа против «Барселоны» (1:2).

Я словно попал в какую-то сказку. Приятно впервые сыграть на таком стадионе в Лиге чемпионов — это мечта любого футболиста, и я не исключение. Почувствовали уверенность в своих силах и то, что можем играть с «Барселоной» на равных, когда взяли мяч под свой контроль и начали создавать моменты, но на линии ворот хорошо действовал их голкипер.

Пенальти? Месси хорошо пробил, мне кажется, он один из лучших в пробитии одиннадцатиметровых ударов. Мы с тренером проанализировали его удары, посмотрели, куда он может пробить, и вообще, кто может исполнить пенальти в «Барселоне». То, что угадал — это такое дело...

В целом на игру вышли спокойно, никакого давления на нас не было, поэтому ничего страшного. Мы не волновались. С такими соперниками приятно играть. Думаю, мы сможем хорошо подготовиться к игре с «Шахтёром».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 10:10
Где-то рядом 😁
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 09:43
Повезло Нещерету. По факту , он третий вратарь Динамо, но первые два заболели короной.. Но и отыграл очень классно. Как взрослый , опытный вратарь.
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 08:15, ред.
даже штрафные я смотрю уже не по зубам. ну хоть пенальти на старость исправно подают
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 07:43
второй после Роналду
Государев Резерв_2
Государев Резерв_2
сегодня в 07:37
Тролль восьмидесятого левела, ахаха)
Месси конечно только с пенок и забивает, но вот в важных матчах даже при пробитии пенальти у него дрожат коленки. Было бы иначе у сборной Аргентины был бы трофей)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:02
Дебютировал и сразу с Барселоной.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:54
Данунах, а как же Пеналду?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:36
Со всех сторон один из лучших
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