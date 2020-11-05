Нещерет: «Месси один из лучших в пробитии пенальти»

18-летний вратарь киевского «Динамо» прокомментировал свой дебют в Лиге чемпионов в выездном матче 3-го тура группового этапа против «Барселоны» (1:2).

Я словно попал в какую-то сказку. Приятно впервые сыграть на таком стадионе в Лиге чемпионов — это мечта любого футболиста, и я не исключение. Почувствовали уверенность в своих силах и то, что можем играть с «Барселоной» на равных, когда взяли мяч под свой контроль и начали создавать моменты, но на линии ворот хорошо действовал их голкипер.

Пенальти? Месси хорошо пробил, мне кажется, он один из лучших в пробитии одиннадцатиметровых ударов. Мы с тренером проанализировали его удары, посмотрели, куда он может пробить, и вообще, кто может исполнить пенальти в «Барселоне». То, что угадал — это такое дело...

В целом на игру вышли спокойно, никакого давления на нас не было, поэтому ничего страшного. Мы не волновались. С такими соперниками приятно играть. Думаю, мы сможем хорошо подготовиться к игре с «Шахтёром».