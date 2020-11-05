Луческу: «„Динамо“ заслуживало как минимум ничью с „Барселоной“»

Главный тренер киевского «Динамо» прокомментировал гостевое поражение от «Барселоны» (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы провели хорошую игру, но, к сожалению, начали матч плохо: позволили сопернику приблизиться к нашей штрафной площадке и заработали фол, который привёл к пенальти. Когда речь идёт о Месси, его очень сложно сдержать. Как мне сказали помощники, пенальти был назначен не совсем справедливо. После этого мы начали играть гораздо лучше, имели много возможностей для взятия ворот, были выходы один на один, но важную роль сыграло отсутствие опыта, из-за чего мы не смогли реализовать наши моменты.

Думаю, мы как минимум заслуживали ничью, но, учитывая те факты и условия, в которых мы оказались, я доволен игрой ребят. Хочу отметить дебют Нещерета, который сделал фантастические сейвы, их количество и качество добавили команде уверенности. Это был очень хороший дебют для него, учитывая, что другие два вратаря — Бущан и Бойко — отсутствовали из-за коронавируса.