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Луческу: «„Динамо“ заслуживало как минимум ничью с „Барселоной“»

сегодня, 06:23
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоМатч завершен

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал гостевое поражение от «Барселоны» (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы провели хорошую игру, но, к сожалению, начали матч плохо: позволили сопернику приблизиться к нашей штрафной площадке и заработали фол, который привёл к пенальти. Когда речь идёт о Месси, его очень сложно сдержать. Как мне сказали помощники, пенальти был назначен не совсем справедливо. После этого мы начали играть гораздо лучше, имели много возможностей для взятия ворот, были выходы один на один, но важную роль сыграло отсутствие опыта, из-за чего мы не смогли реализовать наши моменты.

Думаю, мы как минимум заслуживали ничью, но, учитывая те факты и условия, в которых мы оказались, я доволен игрой ребят. Хочу отметить дебют Нещерета, который сделал фантастические сейвы, их количество и качество добавили команде уверенности. Это был очень хороший дебют для него, учитывая, что другие два вратаря — Бущан и Бойко — отсутствовали из-за коронавируса.

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Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 12:16
Помощники ему сказали, что пенальти не было. Ахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мда, деменция- страшная вещь....
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 11:59
    Мessi 10
    Мessi 10
    сегодня в 11:19
    Луческу лукавит. Если за ТАКОЕ не назначать пенальти, то за что вообще тогда его назначать? Откровенно срубили Месси.
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    сегодня в 10:28
    деньги не пахнут. Позорное судейство радужного корпуса.Скоро Месси будет падать в своей штрафной и пробивать пенальти.
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина ответ Непобедимый Государь (раскрыть)
    сегодня в 10:26
    Оливер любит испанцев,то пеналь Юве назначит на последней минуте,то здесь что-то придумает, ждём Скомину в ответке в Киеве.
    Klaus-S
    Klaus-S ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    сегодня в 09:38
    Бедный Оливер. )) Как его тут только не склоняли.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 09:16
    подводим итоги тура: Месси настоящий тащер,если бы не его морально-волевой гол.то скорее всего была ничья, Месси забивает решающий гол. Именно этот гол вселил уверенность каталонцам с первых минут. А вот Роналду конечно так и не смог забить ни одного мяча,был статистом в стороне и понимал,что трансфер оффсайдщика может существенно пошатнуть репутацию ФИФАчки.
    Подводя тоги, Юве побеждает Ференц,но венгры побеждают Роналду(не дав ему забить ни одного мяча). Таким образом противостояние Месси Роналду,в пользу каталонского аргентинца,но туринец смотрит очень радужно в ближайшее будущее.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 09:10, ред.
    Майк оЛИВЕР.на время стал Майком ЛЕОвир(если переставить буквы)
    Непобедимый Государь
    Непобедимый Государь
    сегодня в 06:31
    Поэтому каталонцы и подстраховплись Оливером. Выдуманный пенальти и отмененный гол )
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