Сульшер: «Игроки МЮ „сливали“ меня? Отказываюсь комментировать подобное»

1604542800

сегодня, 05:20

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Истанбула» (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал высказывание легенды МЮ Роя Кина. После поражения манкунианцев от «Арсенала» (0:1) в 7-м туре АПЛ Кин выразил мнение, что игроки «сольют» Сульшера после такого выступления.