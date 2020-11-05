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Сульшер: «Игроки МЮ „сливали“ меня? Отказываюсь комментировать подобное»

сегодня, 05:20
Истанбул БашакшехирЛоготип футбольный клуб Истанбул Башакшехир (Стамбул)2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер после поражения от «Истанбула» (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал высказывание легенды МЮ Роя Кина. После поражения манкунианцев от «Арсенала» (0:1) в 7-м туре АПЛ Кин выразил мнение, что игроки «сольют» Сульшера после такого выступления.

Я отказываюсь комментировать такие вещи. Подобные мнения высказываются постоянно. Нужно оставаться сильным. Клуб нанял меня для работы, и я делаю её в меру своих возможностей вместе со своим штабом.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 14:34
Поставьте Кина тренером. Хоть буду щзнать, что игроки люлей выхватят за подобные игры. А с этим тряпкой ни туда, ни сюда. Всю жизнь был игроком замены, его эго ему это позволяло. Как он может быть тренером победителем?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 09:45
Вот и Сульшеру недолго осталось. Интересно, кто следующий продолжит сливать наследие сэра Алекса?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:01
Игроки не хотят тренера вот и слили.
Valeron112
Valeron112
сегодня в 05:39
Бытуют сплетни ,будто слухов стало много,ходят слухи будто сплетни развелись...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:26
Вчерашняя игра была похожа на слив.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 05:23
Действительно, без комментариев
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:22
Наверное это чушь...
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