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Тухель: «СМИ во Франции постоянно спрашивают меня об отставке»

сегодня, 06:15
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг2 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель после поражения от «Лейпцига» (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов ответил на вопрос о возможной отставке.

Французские СМИ постоянно задают мне эти вопросы, спрашивают, грозит ли мне отставка. Так было с момента моего приезда, и я не знаю, по какой причине. Создаётся впечатление, что французские СМИ и общественность очень и очень критично настроены.

Такова судьба тренера в Париже, всегда чего-то недостаточно. Но для меня это не проблема. В спорте случаются непростые периоды.

Мы не ожидаем побед в каждом матче и осознаём, в каком состоянии находимся перед каждой игрой. Сегодня была возможность победить или сыграть вничью. Если мы выиграем в ответной встрече в Париже, ситуация станет прямо противоположной.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:04
Клуб с миллиардными вливаниями от шейхов должен побеждать в таком ответственном матче как ЛЧ.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:21
Такая участь твоя)
shlomo
shlomo
сегодня в 06:18
И наверное правильно делают...
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