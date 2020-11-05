Тухель: «СМИ во Франции постоянно спрашивают меня об отставке»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» после поражения от «Лейпцига» (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов ответил на вопрос о возможной отставке.

Французские СМИ постоянно задают мне эти вопросы, спрашивают, грозит ли мне отставка. Так было с момента моего приезда, и я не знаю, по какой причине. Создаётся впечатление, что французские СМИ и общественность очень и очень критично настроены.

Такова судьба тренера в Париже, всегда чего-то недостаточно. Но для меня это не проблема. В спорте случаются непростые периоды.

Мы не ожидаем побед в каждом матче и осознаём, в каком состоянии находимся перед каждой игрой. Сегодня была возможность победить или сыграть вничью. Если мы выиграем в ответной встрече в Париже, ситуация станет прямо противоположной.