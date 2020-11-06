ПСЖ заключил контракт с новым спонсором

ПСЖ на своём официальном сайте объявил о заключении соглашения с новым спонсором.

Парижский клуб заключил партнёрское соглашение на три года с Yabo Sports, лидером азиатского рынка онлайн-ставок.

Себастьян Васельс, управляющий директор Азиатско-Тихоокеанского региона ПСЖ , прокомментировал подписание контракта с новым спонсором:

Мы рады приветствовать Yabo Sports в качестве официального азиатского партнера клуба по ставкам. Мы убеждены, что Yabo Sports станет идеальным партнером для клуба, и вместе мы сможем достичь и продолжить взаимодействие с нашей растущей фан-базой в Азии. Это стратегическое партнерство для клуба, демонстрирующее нашу растущую приверженность региону после открытия нашего офиса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, наших успешных туров по Азии в 2018 и 2019 годах, подписания ключевых партнерских отношений, а также открытия наших магазинов в Японии и Южной Корее.