ГлавнаяНовости

ПСЖ заключил контракт с новым спонсором

сегодня, 13:15

ПСЖ на своём официальном сайте объявил о заключении соглашения с новым спонсором.

Парижский клуб заключил партнёрское соглашение на три года с Yabo Sports, лидером азиатского рынка онлайн-ставок.

Себастьян Васельс, управляющий директор Азиатско-Тихоокеанского региона ПСЖ, прокомментировал подписание контракта с новым спонсором:

Мы рады приветствовать Yabo Sports в качестве официального азиатского партнера клуба по ставкам. Мы убеждены, что Yabo Sports станет идеальным партнером для клуба, и вместе мы сможем достичь и продолжить взаимодействие с нашей растущей фан-базой в Азии. Это стратегическое партнерство для клуба, демонстрирующее нашу растущую приверженность региону после открытия нашего офиса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, наших успешных туров по Азии в 2018 и 2019 годах, подписания ключевых партнерских отношений, а также открытия наших магазинов в Японии и Южной Корее.

Напомним, что ранее «Барселона» пролонгировала контракт с титульным спонсором.

Все новости
Официально«Барселона» пролонгировала контракт с титульным спонсором
Сегодня, 12:34 Комментарии5
Суперлига – полный провал. Она убьёт андердогов и быстро наскучит
31 октябряILYA PANAEV в блоге Футбольные шалостиКомментарии13
Закон о продаже пива на стадионах может быть принят в ноябре
27 октября Комментарии11
СлухиПоявился новый потенциальный покупатель «Дженоа»
21 октября Комментарии2
СлухиС формы «Интера» пропадет надпись легендарного спонсора Pirelli
14 октября Комментарии10
«Ливорно» начинает процедуру банкротства клуба
14 октября Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 13:16
За ПСЖ очередь спонсоров
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100