Суперлига – полный провал. Она убьёт андердогов и быстро наскучит

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вчера, 23:30

«Соккер.ру» – о проблемах, которые могут прийти в клубный футбол.

Последние дни европейский футбол накрыла новая череда слухов о создании Суперлиги. Турнир планируется проводить под эгидой ФИФА , а первые игры могут пройти уже в 2022 году. Симбиоз лучших клубов Европы уже окрестили киллером ЛЧ , но у этой идеи велик лишь масштаб. Остальное – довольно посредственно и заурядно.

Сначала к достоинствам

У Суперлиги есть три жирных плюса. Во-первых, те 16–18 участников, которые примут участие в турнире, прилично подзаработают – каждому гранду обещают свыше 100 млн евро за сезон. У клубов будет куда меньше головной боли по поводу неожиданных растрат и неудавшихся переходов. В этом плане пандемия всё расставила на свои места – кэша от внутренних лиг капает довольно мало, это поставило многих грандов в затруднительное материальное положение.

Во-вторых, больше не будет разговоров о том, что ПСЖ играет в дико унылой и непримечательной Франции, а Неймару банально скучно накручивать одного соперника за другим. Теперь у Парижа будет возможность всем и всё доказать: если в ЛЧ не получилось, пусть разрывают в Суперлиге.

В-третьих, топам больше не придётся разъезжать по провинциальным небольшим городкам, и возмущаться, на предмет вязкого поля и суровых погодных условий. Опять же, классно, но только для определённой когорты. В ней найдётся место для избранных, но у всех остальных возникнут огромные трудности…

А теперь к проблемам

При всех неоспоримых достоинствах, у Суперлиги есть и свои недостатки. Несовершенств с лихвой наберётся на целый рассказ, но выделим самые основные.

1. Суперлига быстро наскучит. Причина до банальности проста, но является одной из главных проблем нового турнира. Матчи между грандами – конечно, супер, но та же ЛЧ живёт сенсациями. Неожиданностями в виде «Аякса», «Аталанты» или «Лейпцига». И одолевают большие сомнения, что вся эта троица попадёт в Суперлигу – скорее, наоборот. В ней может не оказаться ни одного из этих крутых коллективов, а попадут более заслуженные и великие клубы, вроде МЮ или «Милана».

2. Непонятен принцип отбора участников. Теперь давайте определимся с клубами, которым будет открыта дорога в «элиту». Если с первой десяткой всё более или менее понятно, то дальше нас будет ждать неопределённость. Если отбор будет проходить по принципам клубного рейтинга УЕФА , то мы получим следующую картину. В первой двадцатке вы не найдёте «Интер» (33), «Лацио» (38), «Аталанту» (48) и «Лейпциг» (31). Зато там окажутся куда менее хайповые коллективы, вроде «Шахтёра» (12), «Порту» (19), «Бенфики» (20).

Получается, эту затею мы отметаем и обращаемся к следующим. Выбираем клубы, круто разрывающие в последние годы – минус легендарный «Милан», плюс «Аталанта» и «Лейпциг». Вроде бы тоже ни о чём – нельзя же лишать Суперлигу столь великого клуба. Прайс основного состава – также не самый важный критерий в построении боеспособного коллектива. Так что же делать? Позволим это решать господам, ответственным за введение такого масштабного турнира.

3. Постоянный состав. Если Суперлига не позволит остальным клубам как-то попадать в турнир, то она просто зачахнет. У этого тезиса есть и противники. В пример, конечно, приводят американские аналоги в виде НБА и НХЛ . Но точек пересечения с футболом здесь быть не может. Во-первых, парочка этих американских гигантов существует довольно давно, есть уже устоявшиеся правила и традиции. Во-вторых, за океаном количество грандов слишком ограничено. В футболе претендентов на элиту куда больше.

4. Гранды постепенно превратятся в обычных середняков. Суперлига может здорово потерять в качестве, если у её участников не будет мотивации. Сейчас её можно найти в виде попадания в еврокубки или вылета в дивизион рангом ниже. Но там мы столкнёмся с форматом, в котором просто не будет вылетевших. Постоянные участники Суперлиги, особенно те, у которых практически не будет шансов на титул, начнут деградировать и будут банально «сушить» матчи с лидерами. Клубный бюджет пополняется – да и ладно.

5. Станет меньше титулов. Да, есть много приверженцев мнения, что кубки попросту обесценились. Есть АПЛ и ЛЧ – всё остальное не котируется. Но чемпионство в Испании, Германии и Италии – тоже круто, не важно, что пул претендентов на титул там несколько ограничен.

Суперлига оставит в игре лишь один клубный трофей. Но если, допустим, и в ней останется лишь 2–3 супер-топа, которые будут рвать всех. Неужели победа в Суперлиге станет столь же рядовой? Да и что тогда делать ПСЖ и «Ювентусу» – горку из внутренних трофеев больше не насобираешь.

6. Футбол будет навсегда изменён. А теперь давайте представим. Все гранды гоняют в своей Суперлиге, а за что будут бороться, к примеру, российские топы? Сейчас «Спартак» пытается бросить перчатку «Зениту» и выбраться в Лигу чемпионов, чтобы к нему наведались клубы из европейской «элиты». Я даже не представляю обезумевшее лицо Леонида Федуна, когда он узнает, что в Москву больше никогда не приедет условная «Барселона» или «Реал» – наша лига явно потеряет в зрелищности и унылых матчей станет ещё больше.

Что уж говорить о простых болельщиках. Видеть Месси и Криштиану лишь через экран телевизора – боль. Причём это касается не только стран СНГ , но и глубинок Испании, Италии или Германии – там футбол занимает ещё большую часть в жизни людей, и они рискуют больше никогда не увидеть противостояние родного провинциального клуба со звёздным грандом. Андрей Шевченко олицетворил все эти мысли буквально в трёх предложениях:

Идея Суперлиги убьёт футбол, каким мы его знаем. Такие страны, как Украина, пострадают, и только элита будет процветать. Мы должны сосредоточиться на развитии футбола для всех.

Вывод

Навсегда изменить футбол ради элиты – идея не из лучших. Сделать его игрой только для избранных и потерять столь любимый всеми элемент неожиданности – зачем? Страдания болельщиков, обычных середняков и полное отторжение – всё это может ждать нас в самое ближайшее время…