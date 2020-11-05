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Казаков: «„Тамбов“ пытается договориться об объединении с „Кубанью“»

вчера, 20:35

Журналист Илья Казаков в своем телеграм-канале рассказал о возможном объединении «Тамбова» и «Кубани».

Говорят, после попыток объединения с «Нижним Новгородом» и Саранском («Мордовией» – прим.), «Тамбов» теперь пытается договориться о спасении клуба путем переезда в Краснодар и объединения с «Кубанью».

Я поговорил с несколькими футбольными чиновниками, и, как и они, тоже не вполне понимаю, как подобное может произойти.

Не переезд команд в другой город – это бывало. А сохранение места в РПЛ (при условии, что «Тамбов» финиширует не на 15-16 местах).

Если не будет реконструирован стадион – а время дали до Нового года, чтобы снять условное соответствие критериям РПЛ – то «Тамбов» по итогам сезона автоматически займет 16-е место.

То есть «Кубань» получит прописку в ФНЛ, куда по итогам этого сезона она не факт, что попадет. И все?

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Все комментарии
memphis
memphis
вчера в 23:43
Кубанский волк
ABir
ABir
вчера в 23:00
А что , так можно было ?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:33
А что,норм бы было!
Valeron112
Valeron112
вчера в 22:29
В следующем сезоне , смотрите на широчайших экранишках... "Пришествие ТамКуба..." и только в ФНЛ.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:29
С зенитом надо,с зенитом обьединяться, пачутино главным тренером. Кубань тоже додыхает смысл обьединяться,что бы нистрашно умирать было , в двоем веселей.
протон1
протон1 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:28
то что ты мне предложил . хорошая программа базару нет. я её давно знаю. но всегда пиратскими пользовалься. и получал вирусы и вис комп. я бы её установил годовалую на год верней. есть она в сети. но виснет комп. я когда в тюрьме был 15 году. посоветовал еще её своему там ауешнику. он там жене еще её переслал. на волю. еще меня благодарил . и псевдоним дали погрмужу хакер ) какой я хакер грю. просто залетел не туда куда надо.
протон1
протон1 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:22
я просто такой человек. никогда не плачу за проги. у меня комп был первый в 95 году. у меня образование инженер программист . и окончил с отличием. . но я работал в газе програмистом я не скажу что я программист я пользователь. но просто те проги что я скачиваю они тоработают то с ирусами сам знаешь. я ваше не оплачиваю за проги у меня все пиратские что есть. я сам видео граф и фото монтажник проф для одного клуба . этого клуба сейчас нет тут это анжи. они ушли я отказался с ними работать. но вот был апрога я говорил. она не помогате виснет комп. щас один тут посоветовал мне проги посморим. не суди за ошибки я так печтатаю в темнте особо не люблю грамматику . хотя на работе дизайнер одна ошибка и все 500 визиток или 1000 на моей вине )
cska1948
cska1948 ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 21:49
Я плачу за Adguard 299 рублей в год и ни какой рекламы!
протон1
протон1 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 21:21
попробую уже не выносимо. эта реклама глаза режет и броские такие и частота переходов большая каждые 3 секунды обновка у них.
alexgurzan
alexgurzan ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 21:18
Попробуйте Adblock или uBlock. Избавляет от большинства проблем в автоматическом режиме.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 21:16
И как назовут? Тамань? Или Кубов?
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:14
Сложный вопрос
Желаю Успехов !
протон1
протон1
вчера в 21:14
если кто понимает шарит. напишите прогу какую установить что бы этой рекламы не было. она именно на этом сайте всплывает снизу правый угол. и огромнай почти 4 ть экрана
протон1
протон1 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 21:11
а что делать? редакция не знает какие программы блокируют эту хрень7 или где то в настройках браузера ?. что то же должно быть. раньше ставил прогу некую она защищала потом начала мне вирусы отправлять в комп. я её удалил. Adguard,
alexgurzan
alexgurzan ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 21:02
Редакция не имеет отношения к рекламе и ничем помочь не может.
particular
particular
вчера в 20:53
В данной ситуации, любой альянс с протянутой рукой превратится в мезальянс обманутых ожиданий...
протон1
протон1
вчера в 20:52
как 69 отключить конченную рекламу которая в нижнем правом углу появляется и закревает поверх информацию на странице? и не в блок впадает а поверх еп те мать. что делать? почему модераторы не следят за спам рекламой? куда отправить скрин шот рекламы?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:49
В ответ Зенит решил объединится с Манчестер Сити. Никогда полуфинал Лиги Чемпионов не был так близок.
Я на стреме
Я на стреме
вчера в 20:48
гипотетически конечно можно кубанского карпа с волком скрестить, но только нахер эко системе такой гибрид нужен
МапС
МапС
вчера в 20:48
Почему бы и нет? Питерское Динамо ведь объединилось с сочинской Жемчужиной! Результат налицо - в вышке играют на Фиште.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:47
Кубань опять начнет спускать миллиарды.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:41
Чиновники Кубани самые ненадёжные в России, профукали такой могучий клуб как Кубань и непонятно о чём речь.
LOpp
LOpp
вчера в 20:37
Лучше с Тосно объединится
nubom
nubom
вчера в 20:36
А Балтика с Зенитом...
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