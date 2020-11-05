Казаков: «„Тамбов“ пытается договориться об объединении с „Кубанью“»

Журналист Илья Казаков в своем телеграм-канале рассказал о возможном объединении «Тамбова» и «Кубани».

Говорят, после попыток объединения с «Нижним Новгородом» и Саранском («Мордовией» – прим.), «Тамбов» теперь пытается договориться о спасении клуба путем переезда в Краснодар и объединения с «Кубанью».

Я поговорил с несколькими футбольными чиновниками, и, как и они, тоже не вполне понимаю, как подобное может произойти.

Не переезд команд в другой город – это бывало. А сохранение места в РПЛ (при условии, что «Тамбов» финиширует не на 15-16 местах).

Если не будет реконструирован стадион – а время дали до Нового года, чтобы снять условное соответствие критериям РПЛ – то «Тамбов» по итогам сезона автоматически займет 16-е место.