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Месси впервые в сезоне забил с игры

сегодня, 20:49
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона5 : 2Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

«Барселона» дома обыграла «Бетис» в матче 9-го тура Примеры.

Форвард хозяев Лионель Месси сделал дубль в этой встрече, сначала реализовав пенальти, а затем забив гол с передачи Серхи Роберто.

Второй гол стал первым для нападающего в сезоне, забитым с игры. Для этого ему понадобилось двенадцать матчей – десять за «Барселону» и два за сборную.

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Все комментарии
DEIVID
DEIVID
сегодня в 22:38
Фанатики Реала до матча - Бетис называли фаворитом, а теперь кричат, что всяким Бетисам аргентинец и может забивать. Бл..., такие смешные.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 22:22
Вот и нашёл своего клиента, когда команда соперника осталась в меньшинстве! Как можно называть такого игрока лучшим в истории, который не могут забить 12 матчей? Причем, многие соперники были несильные!
juvenale
juvenale
сегодня в 22:21
золотой мяч этому господину
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
сегодня в 22:13
Это и коню ясно что без пенок левых не чего не может((
abramjan
abramjan
сегодня в 22:10
Всем кто смеялся и сомневался в величии инопланетянина меся ответил по нашему...воистину великое достижение достойное золотого мяча...
Killofwrath
Killofwrath
сегодня в 21:49
Он всего тайм отыграл)
Кто видел КАК он игру оживил и что делал на поле не писали бы язвительные комментарии
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 21:38
Против задушенного ручным судьёй Бетиса, какой сюрприз.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 21:36
Время идет...Лео, старик, пора на пенсию...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:32
Не тот стал гном, стареет
League1
League1
сегодня в 21:29
Гном, гном забил. "Великому" Бетису забил! Уй! Счастье-то како!
112910415
112910415
сегодня в 21:15
уже не так плохо
Я на стреме
Я на стреме ответ feris1 (раскрыть)
сегодня в 21:09, ред.
там многоточие
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:08
Бывает и такое.
feris1
feris1
сегодня в 21:05
А сколько гном забил в этом году с точки?
Homelander
Homelander
сегодня в 21:00
отдущииии ЗАБИЛ! еще 5яток до ПЕЛЕ!
razdvatri
razdvatri
сегодня в 20:59
УРРРААААА, новый контракт гению!!!
Carradona
Carradona
сегодня в 20:57
Ну все золотой мяч ему!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:52
Великое достижение Месси
beefs
beefs
сегодня в 20:51
ничего, теперь дело пойдет...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:51
поздравлять нет смысла)))
Legend 6
Legend 6
сегодня в 20:50
Это событие ёпт
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