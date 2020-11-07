Месси впервые в сезоне забил с игры

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сегодня, 20:49

«Барселона» дома обыграла «Бетис» в матче 9-го тура Примеры.

Форвард хозяев сделал дубль в этой встрече, сначала реализовав пенальти, а затем забив гол с передачи Серхи Роберто.

Второй гол стал первым для нападающего в сезоне, забитым с игры. Для этого ему понадобилось двенадцать матчей – десять за «Барселону» и два за сборную.