Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн вошел в десятку лучших бомбардиров в истории АПЛ.
В матче с «Брайтоном» (2:1) форвард «Тоттенхэма» забил свой 149-й гол в АПЛ в карьере. Таким образом, 27-летний футболист сравнялся с Лесом Фердинандом в списке лучших бомбардиров за всю историю турнира.
Топ-10:
1. Алан Ширер — 260
2. Уэйн Руни — 208
3. Энди Коул — 187
4. Серхио Агуэро — 180
5. Фрэнк Лэмпард — 177
6. Тьерри Анри — 175
7. Робби Фаулер — 163
8. Джермейн Дефо — 162
9. Майкл Оуэн — 150
10. Харри Кейн, Лес Фердинанд — 149
орденоносный Харри
орденоносный Харри