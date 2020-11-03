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Кейн вошел в десятку лучших бомбардиров в истории АПЛ

вчера, 10:06
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Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн вошел в десятку лучших бомбардиров в истории АПЛ.

В матче с «Брайтоном» (2:1) форвард «Тоттенхэма» забил свой 149-й гол в АПЛ в карьере. Таким образом, 27-летний футболист сравнялся с Лесом Фердинандом в списке лучших бомбардиров за всю историю турнира.

Топ-10:

1. Алан Ширер — 260

2. Уэйн Руни — 208

3. Энди Коул — 187

4. Серхио Агуэро — 180

5. Фрэнк Лэмпард — 177

6. Тьерри Анри — 175

7. Робби Фаулер — 163

8. Джермейн Дефо — 162

9. Майкл Оуэн — 150

10. Харри Кейн, Лес Фердинанд — 149

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Все комментарии
Naimi Nabi
Naimi Nabi
вчера в 14:10
до Ширера как до луны
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 12:09
ну Кейну 27, если не будет травм минималка будет на 5-ом!
alex074
alex074
вчера в 12:08
Безусловно это достижение. Быть в числе 10 лучших голеодоров АПЛ в любом случае почётно. И не важно как они забиты.
KamazOMvMOZG
KamazOMvMOZG ответ alexamit (раскрыть)
вчера в 12:05
До него никто не дотянет)
dzvinka
dzvinka
вчера в 11:54, ред.
штук 40 из них с пенальти, и 20-тка переписаных протоколов с других игроков)))
орденоносный Харри
ilyafrom
ilyafrom
вчера в 11:14
Сколько из них с пенальти? А вообще толку от этих голов, где трофеи
marvel777
marvel777
вчера в 11:02
особняком конечно Лэмпард среди форвардов
DEIVID
DEIVID
вчера в 10:57
Точно должен обогнать Руни.
alexamit
alexamit
вчера в 10:24
До Ширера не дотянет.
Bеликий Кня3ь
Bеликий Кня3ь
вчера в 10:19
Не зря на него мячи других игроков переписывали. Ахаха)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:07
Молото,поздравляю
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