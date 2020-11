Эджуке — главный дриблер Лиги Европы

Статистический сервис Opta назвал имя футболиста, который чаще всего идет в дриблинг в нынешнем сезоне Лиги Европы.

Форвард ЦСКА идет в обводку каждые 7 минут, что в два раза чаще, чем любой другой футболист, который отыграл не менее 90 минут.

За 196 минут на поле нападающий сделал 28 попыток дриблинга.