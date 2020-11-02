Заболотный — лучший игрок 13-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 13-го тура Российской Премьер-Лиги.
Наивысшую оценку (8.9) по итогам тура получил нападающий «Сочи» Антон Заболотный, оформивший в матче с «Локомотивом» (2:1) гол и результативную передачу.
Сборная тура: Антон Шунин («Динамо») – 7.2, Марио Фернандес (ЦСКА) – 7.5, Максим Осипенко («Ростов») – 8.6, Анхель («Ахмат») – 8.5, Юрий Жирков («Зенит») – 8.1, Солтмурад Бакаев («Рубин») – 8.5, Даниил Фомин («Динамо») – 8.1, Алан Дзагоев (ЦСКА) – 8.1, Даниил Лесовой («Динамо») – 8.3, Комнен Андрич («Уфа») – 8.0, Антон Заболотный («Сочи») – 8.9.
Наверняка, намечен следующий рубеж - всенародная любовь..:)))
Наверняка, намечен следующий рубеж - всенародная любовь..:)))