ГлавнаяНовости

Заболотный — лучший игрок 13-го тура РПЛ по версии WhoScored

вчера, 12:05
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

Наивысшую оценку (8.9) по итогам тура получил нападающий «Сочи» Антон Заболотный, оформивший в матче с «Локомотивом» (2:1) гол и результативную передачу.

Сборная тура: Антон Шунин («Динамо») – 7.2, Марио Фернандес (ЦСКА) – 7.5, Максим Осипенко («Ростов») – 8.6, Анхель («Ахмат») – 8.5, Юрий Жирков («Зенит») – 8.1, Солтмурад Бакаев («Рубин») – 8.5, Даниил Фомин («Динамо») – 8.1, Алан Дзагоев (ЦСКА) – 8.1, Даниил Лесовой («Динамо») – 8.3, Комнен Андрич («Уфа») – 8.0, Антон Заболотный («Сочи») – 8.9.

Заболотный — лучший игрок 13-го тура РПЛ по версии WhoScored

Все новости
«Барселона» выдала худший старт в чемпионате за последние 18 лет
01 ноября Комментарии38
Мюллер повторил рекорд Кана, выиграв с «Баварией» 260 матчей в Бундеслиге
31 октября Комментарии5
Азар забил за «Реал» впервые за 392 дня
31 октября Комментарии25
Сумасшедший удар с 56 метров, 19 голов англичан, «Реал» — последний, и другие сюрпризы еврокубков
30 октябряСтанислав Горин в блоге Цифровое измерениеКомментарии7
«Спартак» — в десятке самых молодых команд Европы, «Милан» с Иброй — первый в топ-5
29 октябряАлександр Чистяков в блоге Цифровое измерениеКомментарии7
ОфициальноУ «Зенита» тринадцатый по молодости состав в РПЛ
29 октября Комментарии55
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Юрниекс1
Юрниекс1
вчера в 21:16
Если это дерево..лучший игрок..что говорить о нашем чемпе..
морозз
морозз
вчера в 20:49
Какой же у нас сильный и классный чемпионат страны по футболу, если такие ВЕЛИКИЕ и УЖАСНЫЕ футболисты как Заболотный становятся лучшими в атаке! Правильной дорогой идём товарищи, главное не останавливаться!
Сп62
Сп62
вчера в 20:40
Факир на час.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 19:28, ред.
Тянут своих газпромовских !
311
311
вчера в 18:26
Надо быстрее продавать его, пока тепленький!)
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
вчера в 18:02
Берегитесь православные и правоверные. Пала еще одна печать, апокалипсис ближе.
NGYRZ
NGYRZ
вчера в 17:46, ред.
Да ну и нахрен, эту шарашкину контору Whoscored с её оценками!

Недавно Левандовски хет-трик оформляет, ему они ставят оценку 9.3

Позовчера Месси совершил кучу потерь мяча, получил ЖК(она априоре снижает оценку), совершил результативных действий - 0 голов, 0 ассистов и получил оценку 9.4.

П.С.
Даже А. Бубнов и то адекватнее выставлял оценки.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:42
TheBolotnyi лучший игрок тура?
Вот это поворот)
Erbroms
Erbroms
вчера в 16:24
По любому играет лучше Чалова из Ювентуса.
Верг
Верг
вчера в 16:11
Солтмурад Бакаев («Рубин») – 8.5,
Ну и где он в сборной таракана, молодой, весь сезон хорошо играет
Аpбитр
Аpбитр ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
вчера в 16:06
p
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:41
И это было бы смешно,когда бы не было так грустно.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 15:35
Раз в год и Заболотный стреляет! Бывает и такое)
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 14:48
Большие сомнения по Жиркову...
Robinson
Robinson ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:36
Не потянут по деньгам)
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 14:02
там чисто ттд их
Аксинья
Аксинья
вчера в 14:02
Ну а трех динамиков в сборную за что ? За то что с трудом от девятерых тамбовских волков отскочили?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:37
А мы его уже списали!
Snake Plissken
Snake Plissken
вчера в 13:26
Лучшим игроком должен быть Саша "Мама я в телевизоре" Соболев - такого мастерского ныряния давно уже никто не видел даже в спартаке!
64русс
64русс
вчера в 13:16
докатились((
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:56
Такими темпами, глядишь, и сам Меська с Барсой заинтересуются нашим великим Болотным!
nikot
nikot
вчера в 12:56
Заболотный лучший игрок.....это РПЛ детка!!!Занавес!
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:49
тоже приятно однако
Legend 6
Legend 6
вчера в 12:42
А по остальным версиям, лучший игрок 13 тура - Дзюба.
Семинольное
Семинольное
вчера в 12:34
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    вчера в 12:34
    Гений наконец то дождётся признания.
    particular
    particular
    вчера в 12:31
    Антон уверенно растолкал претендентов как манекены и взгромоздился на пьедестале внимания и признания..:)
    Наверняка, намечен следующий рубеж - всенародная любовь..:)))
    112910415
    112910415
    вчера в 12:28
    вот и пришла слава великая ...
    nubom
    nubom
    вчера в 12:25
    Молодежь уже наступает на пятки Дзюбе...
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 12:22
    До его докатился РПЛ, СТЫДНО!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100