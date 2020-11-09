«СКА-Хабаровск» планирует создать дубль в ПФЛ

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев заявил, что клуб планирует создать дубль.
Развитие местных футболистов — один из принципов нашей спортивной политики. Мы ведь не просто так боролись за присвоение статуса «Футбольной академии» нашему центру подготовки юных футболистов. Причем получили мы его в феврале одними из первых. За последние 2-3 года трудовые отношения с клубом подписали более десяти футболистов молодежной команды, но в основе пока дебютировал только Илик. Почему? Уже говорил — колоссальная разница в уровне. Вывод напрашивается сам собой: нам жизненно необходима вторая команда в ПФЛ.
Мы всерьез рассматриваем такую возможность уже со следующего сезона. Изучаем опыт того же «Сахалина», просчитываем финансовые затраты. Уже сейчас понятно, что большого увеличения бюджета для этого не требуется — инфраструктура и кадры у нас есть. По большому счету, дополнительные затраты нужны на перелеты и проживание. Часть рассчитываем закрыть за счет привлечения спонсоров. Да и болельщикам, уверен, будет интересно наблюдать за тем, как наши парни будут биться с клубами из западной части страны. «СКА-Хабаровск-2» в ПФЛ имеет все шансы превратиться в любопытнейший проект. Потенциал хабаровских мальчишек высок по морально-волевым качествам, им лишь необходимо дать возможность перехода во взрослый футбол, получения достаточного опыта без боязни ошибок и давления результата. Наличие Второй команды в ПФЛ стала бы дополнительной ступенькой на пути между академией и основной командой. За два-три года лучшие молодые футболисты планомерно подходили бы к основе ФК «СКА-Хабаровск», позволяя безболезненно выполнять правило молодого игрока в следующих сезонах за счет своих кадров.
Ранее сообщалось, что у «Урала» в следующем году появится своя футбольная академия.