«СКА-Хабаровск» планирует создать дубль в ПФЛ

Генеральный директор « СКА -Хабаровск» Алексей Кандалинцев заявил, что клуб планирует создать дубль.

Развитие местных футболистов — один из принципов нашей спортивной политики. Мы ведь не просто так боролись за присвоение статуса «Футбольной академии» нашему центру подготовки юных футболистов. Причем получили мы его в феврале одними из первых. За последние 2-3 года трудовые отношения с клубом подписали более десяти футболистов молодежной команды, но в основе пока дебютировал только Илик. Почему? Уже говорил — колоссальная разница в уровне. Вывод напрашивается сам собой: нам жизненно необходима вторая команда в ПФЛ .