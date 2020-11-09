Уткин: «Дзюба определяет стиль сборной, отсутствие — делает всё любопытнее»

Известный блогер и журналист Василий Уткин поделился ожиданиями от ближайших матчей сборной России.

Интересные игры у сборной. Я вряд ли стану смотреть товарняк с Молдавией, просто не понимаю, что я могу почерпнуть из наблюдения за этим блокбастером 2х45. Но к матчам в Лиге Наций как зритель отнесусь серьёзно, поскольку ясно, что к ним так же относится тренерский штаб.

Там будет много новых лиц. И отсутствие Дзюбы делает всё гораздо любопытнее. Наличие Дзюбы определяет стиль сборной. Его нет — надо искать новое решение. Черчесов, ищущий новое решение, — это крайне любопытно. Скорее всего, беспомощно, потому что он чиновник в куда большей степени, чем тренер.

В этом смысле опять же Молдавия — просто разгон. Как бы мы (вы и я) ни относились к Дзюбе, он, во-первых, ключевой элемент игры команды, а во-вторых — он близок к износу. Перед чемпионатом мира поиск концептуального решения игры Черчесовым был мучителен. Он с тех пор обязан был прибавить. Обязан не нам с вами, логике жизни. Посмотрим. У него есть растущий, прущий сквозь асфальт схем Гасперини Миранчук. Но это совершенно другое. Этим надо распорядиться.