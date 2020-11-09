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Уткин: «Дзюба определяет стиль сборной, отсутствие — делает всё любопытнее»

сегодня, 10:54

Известный блогер и журналист Василий Уткин поделился ожиданиями от ближайших матчей сборной России.

Интересные игры у сборной. Я вряд ли стану смотреть товарняк с Молдавией, просто не понимаю, что я могу почерпнуть из наблюдения за этим блокбастером 2х45. Но к матчам в Лиге Наций как зритель отнесусь серьёзно, поскольку ясно, что к ним так же относится тренерский штаб.

Там будет много новых лиц. И отсутствие Дзюбы делает всё гораздо любопытнее. Наличие Дзюбы определяет стиль сборной. Его нет — надо искать новое решение. Черчесов, ищущий новое решение, — это крайне любопытно. Скорее всего, беспомощно, потому что он чиновник в куда большей степени, чем тренер.

В этом смысле опять же Молдавия — просто разгон. Как бы мы (вы и я) ни относились к Дзюбе, он, во-первых, ключевой элемент игры команды, а во-вторых — он близок к износу. Перед чемпионатом мира поиск концептуального решения игры Черчесовым был мучителен. Он с тех пор обязан был прибавить. Обязан не нам с вами, логике жизни. Посмотрим. У него есть растущий, прущий сквозь асфальт схем Гасперини Миранчук. Но это совершенно другое. Этим надо распорядиться.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Вoлхв (раскрыть)
сегодня в 11:51
А ничего не будет ! )))
Legend 6
Legend 6
сегодня в 11:34
Стыдно за БОМЖЕЙ🤣🤣🤣
а нет, не стыдно🤣🤣🤣
Footbolista
Footbolista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 11:32
Конечно...Дзюба др@@ит на камеру, а виноват опять чиновник)...очень удобно...без чиновников вообще никуда)...
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
сегодня в 11:16
вась, сказал бы уж прямо - панин тоже с этого начинал
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:16
ждать новизны от усатого не стоит ))просто кого то назначат дзюбой))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:15, ред.
Правильно Вася сказал....

Черчесов перед Дзюбой ещё недавно :


Черчесов Дзюбе теперь :


.....на данной территории слово "чиновник" самое ругательное из всего словаря.......
а вскоре он скажет что вообще с Дзюбой не знаком....

........хорошо хоть Семак не такой......
shlomo
shlomo
сегодня в 11:01
Джикия будет капитанить....ничего страшного не произошло...
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 10:55
Посмотрим, что будет без него...
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