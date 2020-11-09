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Н'Жи — о победе над «Локо»: «Хотим продолжать в том же духе»

сегодня, 11:12
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Нападающий «Динамо» Клинтон Н’Жи прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом» в матче 14-го тура РПЛ.

Было непросто восстановиться после повреждения. Сейчас в «Динамо» новый тренерский штаб, новая философия игры. Мы получаем удовольствие от матчей и вместе двигаемся вперед.

Да, я вернулся и счастлив, что забил. Это мой первый гол на нашем стадионе. Надеюсь, в следующих играх тоже буду забивать.

Пять голов в одном матче? Во-первых, мы провели отличную работу. Во-вторых, у соперника случилось сразу два удаления. Им стало труднее обороняться. Мы хорошо сыграли. Были голевые моменты и при игре 11 на 11. Думаю, что красные карточки у игроков «Локомотива» помогли нам создать еще больше моментов. Хотим продолжать в том же духе.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:18
Каждая команда хочет побеждать и не факт что следующий соперник(Спартак) захочет так безропотно проиграть! Хотя легко с Динамо никому не будет)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:13
всё в ваших силах)))
Gahi
Gahi
сегодня в 11:13
Хорошая игра хороший результат. Удачи
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