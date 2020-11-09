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Стали известны итоги заседания ЭСК РФС

сегодня, 17:08

5 ноября состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

«Тамбов» — «Динамо» (Москва)

«Динамо» обратилось в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасёва в эпизоде с вынесением предупреждения (четвертое в сезоне) игроку №18 Ивану Ордецу на 63-й минуте матча.

Решение комиссии:

Судья правильно вынес предупреждение игроку «Динамо» №18 Ивану Ордецу на 63-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Динамо» №18 Иван Ордец совершил безрассудный фол, нанеся удар ногой в область икроножной мышцы соперника, не имея при этом реальной возможности сыграть в мяч.

«Ростов» — «Спартак» (Москва)

«Ростов» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Виталия Мешкова в эпизоде с вынесением предупреждения игроку №5 Деннису Хаджикадуничу на 75-й минуте матча.

Решение комиссии:

Судья ошибочно вынес предупреждение игроку «Ростова» №5 Деннису Хаджикадуничу на 75-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Ростова» №5 Деннис Хаджикадунич нарушил Правила игры по неосторожности. Интенсивность и направленность действий игрока недостаточны для принятия решения о наказании предупреждением, поскольку в них отсутствует критерий потенциальной опасности для соперника.

Кубок России

«СКА-Хабаровск» — «Рубин» (Казань)

«Рубин» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Павла Шадыханова в эпизоде с неудалением игрока «СКА-Хабаровск» №19 Владислава Брагина на 21-й минуте матча.

Решение комиссии:

Судья ошибочно не удалил игрока «СКА-Хабаровск» №19 Владислава Брагина на 21-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «СКА-Хабаровск» №19 Владислав Брагин совершил атаку соперника, угрожающую его безопасности. При рассмотрении данного эпизода следует отметить высокую интенсивность действий игрока, выполнение прыжка в направлении соперника, а не вверх, использование локтя как оружия для ведения борьбы за выбор позиции на поле, отсутствие возможности играть в верховой мяч.

Игрок очевидно превышает допустимое усилие, вступая в единоборство с соперником, и должен быть удален с поля за серьезное нарушение Правил игры.

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ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 17:53
результаты и не изменят, ибо букмекерские (которые так же являются спонсорами лиги) просто сожрут рфс
Legend 6
Legend 6
сегодня в 17:44
Раздавили два ящика водки а толку нет.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:38
Посидели, а толку нет.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 17:29
Ну не так уж и много
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:17
Не парьтесь, ошиблись в пользу Спартака. Он не будет сниматься...
David Young
David Young
сегодня в 17:14
По первому и третьему пунктам согласен, на счёт второго не столь уверен, но скорее согласен, чем нет.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 17:12
Ошибки нашли, а результат не изменен.
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