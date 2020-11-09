Стали известны итоги заседания ЭСК РФС

5 ноября состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.
«Тамбов» — «Динамо» (Москва)
«Динамо» обратилось в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасёва в эпизоде с вынесением предупреждения (четвертое в сезоне) игроку №18 Ивану Ордецу на 63-й минуте матча.
Решение комиссии:
Судья правильно вынес предупреждение игроку «Динамо» №18 Ивану Ордецу на 63-й минуте матча.
Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Динамо» №18 Иван Ордец совершил безрассудный фол, нанеся удар ногой в область икроножной мышцы соперника, не имея при этом реальной возможности сыграть в мяч.
«Ростов» — «Спартак» (Москва)
«Ростов» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Виталия Мешкова в эпизоде с вынесением предупреждения игроку №5 Деннису Хаджикадуничу на 75-й минуте матча.
Решение комиссии:
Судья ошибочно вынес предупреждение игроку «Ростова» №5 Деннису Хаджикадуничу на 75-й минуте матча.
Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Ростова» №5 Деннис Хаджикадунич нарушил Правила игры по неосторожности. Интенсивность и направленность действий игрока недостаточны для принятия решения о наказании предупреждением, поскольку в них отсутствует критерий потенциальной опасности для соперника.
Кубок России
«СКА-Хабаровск» — «Рубин» (Казань)
«Рубин» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Павла Шадыханова в эпизоде с неудалением игрока «СКА-Хабаровск» №19 Владислава Брагина на 21-й минуте матча.
Решение комиссии:
Судья ошибочно не удалил игрока «СКА-Хабаровск» №19 Владислава Брагина на 21-й минуте матча.
Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «СКА-Хабаровск» №19 Владислав Брагин совершил атаку соперника, угрожающую его безопасности. При рассмотрении данного эпизода следует отметить высокую интенсивность действий игрока, выполнение прыжка в направлении соперника, а не вверх, использование локтя как оружия для ведения борьбы за выбор позиции на поле, отсутствие возможности играть в верховой мяч.
Игрок очевидно превышает допустимое усилие, вступая в единоборство с соперником, и должен быть удален с поля за серьезное нарушение Правил игры.