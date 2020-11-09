Стали известны итоги заседания ЭСК РФС

5 ноября состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС .

«Тамбов» — «Динамо» (Москва)

«Динамо» обратилось в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасёва в эпизоде с вынесением предупреждения (четвертое в сезоне) игроку №18 Ивану Ордецу на 63-й минуте матча.

Решение комиссии:

Судья правильно вынес предупреждение игроку «Динамо» №18 Ивану Ордецу на 63-й минуте матча.