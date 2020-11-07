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Мурзагулов: «В российском футболе есть коррумпированные судьи»

сегодня, 13:09

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что в российском футболе есть коррумпированные судьи.

У нас есть хорошие судьи, но и, безусловно, есть судьи коррумпированные. В этом плане нужно навести порядок. Даже то, что мы видим в Европе, иначе, чем позором, не назовешь. Там играют люди по-другому и на другое рассчитывают. Наверное, там тоже есть какие-то околофутбульные вещи. Но по тому, как судьи и игроки на поле работают, этого там гораздо меньше.

Если мы порядок не наведем, то мы просто российский футбол убьем. Так что нам нужно задумываться серьезно. Возможно, даже на государственном уровне. С этим давно пора что-то делать. И попытки предпринимаются: если бы ситуация, которую вы рассказываете, была некоторое время назад, то могли бы плечами пожать, ничего не проверять и сказать, что у нас все хорошо. Слава богу, хоть так не говорят.

Нужно ли отстранять Вилкова от футбола? Наши компетентные люди разберутся. Не готов говорить конкретные фамилии судей, которые плохо работают на наших матчах. Просто ситуация перезрела и сейчас нужно что-то делать. Например, был советский футбол: судьи работали на поле, а не за его пределами.

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cska1948
cska1948
сегодня в 16:15
"...Например, был советский футбол: судьи работали на поле, а не за его пределами."
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В бытность СССР у клубов с наличкой напряжёнка была. И потом, "за пределами" футбольного поля хорошо работал ОБХСС.
311
311
сегодня в 15:23
Ещё в российском футболе есть владелец клуба-балабол Федун!)
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 14:30
Открыл Америку. А где в стране нет коррупции. Во всём.
Tostao
Tostao ответ Qatar Airways (раскрыть)
сегодня в 14:10
А некоррумпированные не судят!)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:09
Там, где коррумпированный судья, там и функционер футбольный.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:50
Ему надо чуток подождать, скоро Федун подготовит список честных судей (читай, помогающих народным) и не честных, которых надо на полиграф...
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 13:42
А не коррумпированные?)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:38
Можно назвать фамилии, первым был егоров, потом есть безбородов, левников, кукуян, вилков и все они штатные сотрудники федуна и миллера.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:37
Кто бы сомневался.
Ростов-Уфа-Химки
Ростов-Уфа-Химки
сегодня в 13:27
Один Безбородов чего стоит.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 13:27
В российском футболе все коррумпированное
SHMEL
SHMEL
сегодня в 13:25
Можно подумать тайну открыл, это и так всем известно. Мурзагулов выразился очень мягко, не коррумпированные, наверное, он хотел сказать, а продажные.
112910415
112910415
сегодня в 13:17
есть, у нас много чего есть
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