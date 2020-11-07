Мурзагулов: «В российском футболе есть коррумпированные судьи»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что в российском футболе есть коррумпированные судьи.

У нас есть хорошие судьи, но и, безусловно, есть судьи коррумпированные. В этом плане нужно навести порядок. Даже то, что мы видим в Европе, иначе, чем позором, не назовешь. Там играют люди по-другому и на другое рассчитывают. Наверное, там тоже есть какие-то околофутбульные вещи. Но по тому, как судьи и игроки на поле работают, этого там гораздо меньше.

Если мы порядок не наведем, то мы просто российский футбол убьем. Так что нам нужно задумываться серьезно. Возможно, даже на государственном уровне. С этим давно пора что-то делать. И попытки предпринимаются: если бы ситуация, которую вы рассказываете, была некоторое время назад, то могли бы плечами пожать, ничего не проверять и сказать, что у нас все хорошо. Слава богу, хоть так не говорят.

Нужно ли отстранять Вилкова от футбола? Наши компетентные люди разберутся. Не готов говорить конкретные фамилии судей, которые плохо работают на наших матчах. Просто ситуация перезрела и сейчас нужно что-то делать. Например, был советский футбол: судьи работали на поле, а не за его пределами.