РФС признал ошибки арбитра Вилкова во время матча «Краснодар» — «Рубин»

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вчера, 21:53

Служба коммуникаций Российского футбольного союза сообщила, что экспертно-судейская комиссия РФС изучила действия судьи Михаила Вилкова в матче «Рубин» — «Краснодар». Эксперты обнаружили ошибки арбитра, однако результат матча аннулирован не будет.