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РФС признал ошибки арбитра Вилкова во время матча «Краснодар» — «Рубин»

вчера, 21:53
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Служба коммуникаций Российского футбольного союза сообщила, что экспертно-судейская комиссия РФС изучила действия судьи Михаила Вилкова в матче «Рубин» — «Краснодар». Эксперты обнаружили ошибки арбитра, однако результат матча аннулирован не будет.

«На основании отчета Дэвида Эллирея, советника генсека РФС, комиссия признала серьёзные ошибки в действиях арбитра и нарушения правил игры. При этом они не относятся к категории ошибок, из-за которых результаты матча могут быть аннулированы. В ходе заседания ЭСК также вскрылись некоторые факты по эпизоду перед назначением пенальти в ворота „Рубина“. Позиция комиссии и новая информация будут доведены до апелляционного комитета, который планирует заслушать судью Михаила Вилкова и принять окончательное решение по обращению ФК „Рубин“, — говорится в сообщении РФС.

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Насмешник
Насмешник
сегодня в 00:35
Походу Вилков где-то с кем-то лишнее себе позволил. Решили на место поставить.
brauning.86
brauning.86
вчера в 23:56
Кому нужны ваши признания
Сходите с ними в гальюн и утритесь
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 23:30
Да ладно, а ведь поначалу крышевали как могли .. потом видать кто то конкретно наехал
Gahi
Gahi
вчера в 23:22
Ну сколько можно двойки судьям получать, на второй год всех двоечников отправить, может умнее станут.
Пепс
Пепс
вчера в 22:56
Ну да... Два гола нарисовал Рубину... (((( Переигровку надо
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 22:45
Надо засчитать поражение Краснодару !
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 22:41
    Faustello
    Faustello
    вчера в 22:24
    Свободу Михаилу Вилкову, узнику совести и профессионализма!!!)))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 22:19
    Осталось только услышать сакраментальную фразу..... "...... лет колонии общего режима с пожизненным лишением права судейства"
    Заполярный
    Заполярный
    вчера в 22:19
    Вилкову до одного места их признания, у него шикарная крыша где то на верху
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 22:11
    Вилков стал учебным пособием под названием "Как не надо судить".
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 22:11
    Не ошибается тот кто ничего не делает.
    serh62
    serh62
    вчера в 22:11
    ВИЛКОВА НА КОЛ....
    beefs
    beefs
    вчера в 22:08
    сколько можно перетирать с пустого в порожнее, делать нужно что то с этим чтобы футбол стал чище...
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 21:55
    Нужели признали!
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