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Арбитр Федотов: «Первый гол „Спартака“ „Уралу“ нужно было отменить»

сегодня, 15:32
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с первым голом «Спартака» в матче 14-го тура РПЛ против «Урала».

Первый гол «Спартака» в ворота «Урала» нельзя было засчитывать. Джордан Ларссон прыгал защитнику в ноги, а потом Соболев забил. Но до этого был фол защитника «Урала» на Айртоне – он его хватал. Так что следовало отменить гол и назначить 11-метровый в ворота «Урала», с показом жёлтой защитнику «Урала». Вопрос один – почему VAR не вмешался.

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cska1948
cska1948
сегодня в 16:17
Арбитр Федотов: «Первый гол „Спартака“ „Уралу“ нужно было отменить»
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А где первый, там и второй! Гулять, так гулять!!!
DEIVID
DEIVID
сегодня в 16:13
Чего? Он пьян что ли?
Насмешник
Насмешник
сегодня в 16:11
Отменить гол, чтобы поставить пеналь? Бред.
На этот раз Федотов в полной мере продемонстрировал свою неадекватность.
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 16:10
Кукуян не показал ЖК, а ВАР не вправе раздавать ЖК. Так что это вопрос к Кукуяну, а не к ВАРу.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:04
ВАР рассматривал эпизод на К/К с Зобниным , а в итоге Зобнин даже желтенькую не получил. Как такое может быть???
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:00
Федот да не тот))) Чел косячил не хуже Вилкова... И зачем его слушать?
ABir
ABir
сегодня в 15:57
Федот - сказочный ... дровосек
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 15:56
    phantom-k
    phantom-k
    сегодня в 15:56
    Отменить гол и поставить пенальти с желтой Уралу? Ну тогда это ошибка в пользу Урала
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    сегодня в 15:46
    Да все уж привыкли к судейсим подаркам Спартаку, большим, маленьким, заметным и не очень...
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 15:33
    Зачем отменять, интригу потеряем
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