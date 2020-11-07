Арбитр Федотов: «Первый гол „Спартака“ „Уралу“ нужно было отменить»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с первым голом «Спартака» в матче 14-го тура РПЛ против «Урала».

Первый гол «Спартака» в ворота «Урала» нельзя было засчитывать. Джордан Ларссон прыгал защитнику в ноги, а потом Соболев забил. Но до этого был фол защитника «Урала» на Айртоне – он его хватал. Так что следовало отменить гол и назначить 11-метровый в ворота «Урала», с показом жёлтой защитнику «Урала». Вопрос один – почему VAR не вмешался.