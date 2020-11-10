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Чалов: «У меня нет задачи от Ганчаренко опускаться за мячом ниже»

сегодня, 11:45

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о своей любимой позиции на поле.

Когда в ЦСКА еще был Муса, мы тоже так играли: он был в центре, я — левее. Периодически менялись. При этом никто из нас не приклеивался к одной позиции — так появлялось больше свободных зон, пространства. Для меня это был хороший опыт, которым пользуюсь и сейчас. Да, моя основная позиция — центрфорвард, но я не вижу проблемы сместиться, чтобы освободить место в центре игроку фланга. Тому же Кучаеву или Эджуке.

Ассист или гол? Конечно, я больше люблю забивать. Кому-то нравится больше отдавать передачи, в основном полузащитникам. Но я рад, и когда удается сделать классный ассист, чтобы партнеру оставалось только покатить в пустые ворота, например.

У меня нет задачи от Ганчаренко опускаться за мячом ниже, он скорее просит этого не делать. Но я действую так, как чувствую момент — есть пространство для творчества. Но учитываю и футбольные правила, так скажем: условно, если мяч на фланге, мне нужно быть в штрафной соперника. Это само собой.

Ранее Чалов рассказал о чемпионских амбициях ЦСКА.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 12:22
Чалов любим свободные зоны... в которым можно спрятаться и затеряться))) ахахаха
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:17
Так восстанавливай утраченные качества забивного форварда поскорее!Искусство ради искусства нам не нужно,а творчество предполагает позитивный результат,коли за это получаешь огромные деньги.Вы же не безвестные пока поэты-гении,сидящие в котельных и пишущие вирши " в стол"!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:05
В общем выполнять большой объём работы.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:59
Фёдор творческая личность)))
Red blu
Red blu
сегодня в 11:58
Чалов как и Влашич свободные художники в ЦСКА, сами выбирают по ситуации когда лучше.
David Young
David Young
сегодня в 11:58
Правильно мыслит Фёдор. А Ганчаренко стоило бы, пока Чалов ещё относительно молод, чаще пробовать его в разных амплуа, не только как форварда на острие, ведь у него и оттянутым форвардом хорошо идёт играть.
морозз
морозз
сегодня в 11:52
Походу огромные деньги сыграли свою роль и по традиции российских футболистов...опущена планка спортивной формы, которую тяжело восстановить!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:46
не стать тебе настоящим))
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