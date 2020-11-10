Чалов: «У меня нет задачи от Ганчаренко опускаться за мячом ниже»

Нападающий ЦСКА рассказал о своей любимой позиции на поле.

Когда в ЦСКА еще был Муса, мы тоже так играли: он был в центре, я — левее. Периодически менялись. При этом никто из нас не приклеивался к одной позиции — так появлялось больше свободных зон, пространства. Для меня это был хороший опыт, которым пользуюсь и сейчас. Да, моя основная позиция — центрфорвард, но я не вижу проблемы сместиться, чтобы освободить место в центре игроку фланга. Тому же Кучаеву или Эджуке.

Ассист или гол? Конечно, я больше люблю забивать. Кому-то нравится больше отдавать передачи, в основном полузащитникам. Но я рад, и когда удается сделать классный ассист, чтобы партнеру оставалось только покатить в пустые ворота, например.

У меня нет задачи от Ганчаренко опускаться за мячом ниже, он скорее просит этого не делать. Но я действую так, как чувствую момент — есть пространство для творчества. Но учитываю и футбольные правила, так скажем: условно, если мяч на фланге, мне нужно быть в штрафной соперника. Это само собой.