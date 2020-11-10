Орлов: «Халк? Ну нет, не надо этого»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слухи о возможном возвращении нападающего Халка в «Зенит».

Кажется, Халку уже 34 года, и он попросит большие деньги. Ну нет, не надо этого. Он в свое время уже отыграл. У нас же был пример Маркизио — совсем неудачно. Все же будут ждать от него того самого Халка, но это очень трудно сделать. Думаю, это нерационально. Халка можно взять, но с контрактом на год. Надо учитывать возраст. Надо смотреть, как пойдет.