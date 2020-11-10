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Орлов: «Халк? Ну нет, не надо этого»

сегодня, 09:24

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слухи о возможном возвращении нападающего Халка в «Зенит».

Кажется, Халку уже 34 года, и он попросит большие деньги. Ну нет, не надо этого. Он в свое время уже отыграл. У нас же был пример Маркизио — совсем неудачно. Все же будут ждать от него того самого Халка, но это очень трудно сделать. Думаю, это нерационально. Халка можно взять, но с контрактом на год. Надо учитывать возраст. Надо смотреть, как пойдет.

Ранее на Халка также претендовал «Фенербахче».

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25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:27
Халк помог бы в весенней части лиги чемпионов
beefs
beefs
сегодня в 10:16
Халк уже не Халк...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:02
Зачем стариков по белу свету собирать.
ДСА
ДСА
сегодня в 09:57
Гена научился считать деньги.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:57
Так не надо этого или взять на год? А по возрасту он ещё молодой для Зенита.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 09:44
Зачем вообще комментировать глупые слухи?
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
сегодня в 09:39
В зенит самое то,там всем за тридцатку почти)))
David Young
David Young
сегодня в 09:39
Без контекста фраза может показаться немного грубой ("этого").
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:38
орлу с высоты виднее)))но газпрому плевать)))))))))))))))
particular
particular
сегодня в 09:31
Наконец-то появились здравые суждения о рациональности и прагматичности...
shlomo
shlomo
сегодня в 09:28
В этом он прав.....не нужен
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