Боярский: «Если Роналду окажется в „Зените“, то это будет фантастика»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на слухи, что «Ювентус» может продать нападающего .

Если Роналду решит покинуть «Ювентус», то его возьмёт любая команда. Что касается «Зенита», если португалец окажется в Питере, это будет фантастика. И не так важно, что ему сейчас 35 лет. В наше время и в 38 продолжают играть, ничего страшного в этом не вижу. С другой стороны, у нас таких футболистов, как Роналду, вся команда. Не испытывал бы восторгов от его трансфера в «Зенит». Наши футболисты играют лучше, чем Роналду!

Вот если бы Роналду сам позвонил Семаку и спросил: «А вы можете взять меня к себе в „Зенит“?», а Семак ответил бы: «Я подумаю, перезвоню вам» — вот это было бы реальнее. Но, конечно, это сказочный вариант. Нечто похожее, если 78-летний Пол Маккартни решит приехать в Россию и выступать за одну из наших групп. Очень красивая история, но я в неё мало верю.