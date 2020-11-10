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Боярский: «Если Роналду окажется в „Зените“, то это будет фантастика»

сегодня, 10:30

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на слухи, что «Ювентус» может продать нападающего Криштиану Роналду.

Если Роналду решит покинуть «Ювентус», то его возьмёт любая команда. Что касается «Зенита», если португалец окажется в Питере, это будет фантастика. И не так важно, что ему сейчас 35 лет. В наше время и в 38 продолжают играть, ничего страшного в этом не вижу. С другой стороны, у нас таких футболистов, как Роналду, вся команда. Не испытывал бы восторгов от его трансфера в «Зенит». Наши футболисты играют лучше, чем Роналду!

Вот если бы Роналду сам позвонил Семаку и спросил: «А вы можете взять меня к себе в „Зенит“?», а Семак ответил бы: «Я подумаю, перезвоню вам» — вот это было бы реальнее. Но, конечно, это сказочный вариант. Нечто похожее, если 78-летний Пол Маккартни решит приехать в Россию и выступать за одну из наших групп. Очень красивая история, но я в неё мало верю.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 10:50
Зачем такие рассуждения во сне.....
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:36
роналду заменит азмуна, дзюба не против будет))))
David Young
David Young
сегодня в 10:35
"С другой стороны, у нас таких футболистов, как Роналду, вся команда. Не испытывал бы восторгов от его трансфера в «Зенит». Наши футболисты играют лучше, чем Роналду!" - в Гаскони что, винный сезон, или какой-то праздник?
Juve14
Juve14
сегодня в 10:33
Что за не понятные и смешные наборы слов и фраз? Маразм?
David Young
David Young
сегодня в 10:32
Только в произведении жанра фантастика Роналду может оказаться в Зените.
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
сегодня в 10:32
Точно Миша вчера лишний стаканчик тяпнул!
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